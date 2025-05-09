search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:12


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)提出目標價估值：中位數由222元上修至230元，調升幅度3.6%。其中最高估值263元，最低估值205元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予智易(3596-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。

智易(3596-TW)今(8日)收盤價為223.5元。近5日股價下跌5.3%，相關通信網路近5日上漲1.3%，集中市場加權指數上漲1.52%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20543.4-0.02%
智易223.5+0.68%

延伸閱讀



    Empty