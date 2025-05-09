鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:12
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)提出目標價估值：中位數由222元上修至230元，調升幅度3.6%。其中最高估值263元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予智易(3596-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
智易(3596-TW)今(8日)收盤價為223.5元。近5日股價下跌5.3%，相關通信網路近5日上漲1.3%，集中市場加權指數上漲1.52%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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