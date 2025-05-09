〈台股盤後〉國安基金保駕護航台積電 領權值股大漲371點 周線連3紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 14:14
在美國確定與英國達成關稅協議後，也使美國的關稅底線浮現，加以美股今晨收紅，台北股市今 (9) 日由台積電 (2330-TW) 領軍強漲並且收盤上漲 31 元或 3.38%，帶領台股的電子、金融齊揚，大盤終場上漲 371.64 點或 1.81%，收在 20915.04 點，成交值 2935.1 億元。同時，周線收紅上漲 127.4 點，周線連三紅。
同時，台積電個股獨秀意味強，台積電今天的成交量達 35942 張，成交值 339 億元已占集中市場大盤成交值的 11.54%。國安基金表明已買很多的台積電股票，單一個股成交值今天也超越整個金融保險類股成交值的 189 億元。
在匯市表現上，新台幣兌美元匯價中午暫收 30.311 元、貶值 0.8 分，成交金額 11.7 億美元。
市場專家指出，今天的台股大漲量能依舊無法有放大，但在財報及各公司 4 月營收一一出爐後，市場在選擇個股題材性之外，今天明顯也以業績榮枯爲依歸。
台股集中市場 9 日開在 20690.8 點，最高 20915.04 點，最低 20643.56 點，收在最高點位的 20915.04 點，成交值 2935.1 億元。大盤電子股上漲 2.26%，占大盤成交 66.58%，金融股上漲 0.8%，占大盤成交 6.44%。
資深證券分析師簡伯儀指出，近期台股走勢受到外在消息面的影響枃大，尤其是中美兩國對關稅可能重啟談判的契機，英美關稅達成協議，市場資金也可能回籠推升大盤大漲，但是實際上今天的成交量能並無明顯放大，突顯出市場的觀望氣氛。在市場目前對消息面極爲敏感之下，操作上仍不宜躁進。
資深證券分析師黃漢成指出，目前投資人現階段要留意的個股的第一季財報及 4 月營收的出爐數據，以及各公司提出對第二季營運的展望。今天部分業績表現佳的個股也出線上漲，
今天台股盤中以電子股族群爲控盤類股，而台積電早盤以 938 元開出，收盤以 949 元作收，上漲 31 元或 3.38%，權值股廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 走強
同時，在 4 月營收有表現的營收創新高個股包括建榮 (5340-TW)、高技 (5439-TW)、台燿 (6274-TW) 也成為焦點，機器人概念及矽光子概念如佳能、(2374-TW)、穎漢 (4562-TW)、亞光 (3019-TW) 走高；同時，矽光子概念如華星光 (4979-TW)、聯亞 (3081-TW) 及光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW) 則有密集買切入。
今天貨櫃航運股長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 全數收紅，而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 收盤上漲。
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