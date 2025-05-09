鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為680元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:12
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.53元下修至7.28元，其中最高估值12.85元，最低估值2.97元，預估目標價為680元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.85(12.85)
|18.76
|22.35
|最低值
|2.97(5.32)
|9.57
|14.38
|平均值
|7.45(8.54)
|13.85
|19.62
|中位數
|7.28(8.53)
|13.71
|22.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,005,000
|2,656,000
|3,100,000
|最低值
|1,742,450
|2,008,080
|2,886,540
|平均值
|1,854,500
|2,291,280
|2,960,290
|中位數
|1,824,900
|2,265,040
|2,894,340
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.05
|12.6
|12.16
|8.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,480,903
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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