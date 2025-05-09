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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為680元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:12


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對M31(6643-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.53元下修至7.28元，其中最高估值12.85元，最低估值2.97元，預估目標價為680元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.85(12.85)18.7622.35
最低值2.97(5.32)9.5714.38
平均值7.45(8.54)13.8519.62
中位數7.28(8.53)13.7122.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,005,0002,656,0003,100,000
最低值1,742,4502,008,0802,886,540
平均值1,854,5002,291,2802,960,290
中位數1,824,9002,265,0402,894,340

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.0512.612.168.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,480,9031,612,3371,360,1651,011,879

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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