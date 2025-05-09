鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至32.99元，預估目標價為890元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.58元上修至32.99元，其中最高估值37.83元，最低估值27.65元，預估目標價為890元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|37.83(34.95)
|47.9
|56.45
|最低值
|27.65(27.65)
|27.99
|42.24
|平均值
|32.59(31.49)
|38.73
|48.94
|中位數
|32.99(31.58)
|40.07
|48.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|190,030,960
|237,752,130
|279,338,950
|最低值
|121,008,000
|129,509,000
|195,524,000
|平均值
|170,847,870
|194,812,080
|243,705,570
|中位數
|177,720,480
|210,275,190
|251,824,390
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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