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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至32.99元，預估目標價為890元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.58元上修至32.99元，其中最高估值37.83元，最低估值27.65元，預估目標價為890元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值37.83(34.95)47.956.45
最低值27.65(27.65)27.9942.24
平均值32.59(31.49)38.7348.94
中位數32.99(31.58)40.0748.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值190,030,960237,752,130279,338,950
最低值121,008,000129,509,000195,524,000
平均值170,847,870194,812,080243,705,570
中位數177,720,480210,275,190251,824,390

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.4915.9914.648.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,424,74484,188,42677,205,22359,598,681

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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