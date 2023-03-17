台股大漲站上15400點 外資終止連3賣 三大法人買超125.4億元

台股今 (17) 日開高走高，台積電扮演多頭主帥，帶領電子軍團上攻，鋼鐵、塑化等傳產股也來助攻，加上金融股止血回穩，加權指數終場大漲 231.84 點，收在 15452.96 點，收復 5 日線。三大法人合計買超 125.4 億元，外資終止連續 3 個交易日賣超，回頭買超 109 億元。

台股周線連二黑，本周累計下跌 73.24 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 109.19 億元，終止連 3 賣；投信加碼買超台股，25.86 億元，寫下連 20 買紀錄；自營商賣超 9.55 億元，為連 7 賣。三大法人合計買超 125.4 億元。

電子權值股今天展開強勁攻勢，台積電 (2330-TW) 除息第二日順利完成填息，終場強彈 2.57%，收在全場最高 518 元；聯電 (2303-TW) 收盤前最後一盤灌入 2.5 萬張巨量，與聯發科 (2454-TW) 股價連袂拉高，收漲逾 2%；鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW)、國巨 (2327-TW)、南亞科 (2408-TW) 等均獲資金點火。

喜迎鋼市傳統旺季，中鋼 (2002-TW) 開出 4 月、第二季盤價全面上漲，吸引買盤湧入，今天漲勢逐步放大，終場收漲近 3%，帶動鋼鐵股走高，新光鋼 (2031-TW)、佳大 (2033-TW) 等漲勢凌厲，東和鋼鐵 (2006-TW)、志聯 (2024-TW)、中鋼構 (2013-TW)、海光 (2038-TW) 也表現不俗。

台塑四寶重回多頭懷抱，其中台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 大漲逾 2%，台化 (1326-TW) 漲逾 1%。工具機族群也成為多頭指標之一，亞德客 - KY(1590-TW) 強漲逾 4%，以 1120 元作收，上銀 (2049-TW)、瀧澤科 (6609-TW)、福裕 (4513-TW) 等都表現強勢。

全民普發現金 6000 元來了，下周民眾就可以預先登記入帳，市場樂觀看待可望進一步刺激國內消費，觀光股今天強勢走揚，新天地 (8940-TW)、聯發國際(2756-TW) 亮燈漲停，夏都 (2722-TW)、王品(2727-TW)、雲品(2748-TW)、八方雲集(2753-TW)、揚秦(2755-TW)、亞都(5703-TW)、洛碁(8077-TW) 等均大漲逾半根停板。

歐洲央行按原計畫升息 2 碼，而美國第一共和銀行獲得 11 家大型銀行注入 300 億美元，台灣金融股今天止跌回穩，但尾盤漲勢略收斂，金控雙雄國泰金 (2882-TW) 上漲逾 1%，台新金 (2887-TW) 勁揚超過 2%，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、玉山金 (2884-TW) 等漲幅縮至 1% 內。