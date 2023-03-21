電金撐盤、航運軟腳 台股漲93點收15513點 收復10日線

瑞信危機暫解，加上市場對 Fed 升息預期降溫，帶動美股收漲，台股今 (21) 日開高，金融族群扮演多頭主帥上攻，電子族群普遍走揚，但航運股盤中湧現賣壓，拖累大盤漲勢，加權指數終場上漲 93.48 點或 0.61%，收在 15513.45 點，收復 10 日線，成交值 2201.96 億元。

櫃買指數終場上漲 0.53 點或 0.26%，收在 208.19 點，成交值 654.75 億元。上市櫃成交值合計 2856.71 億元。

台積電 (2330-TW) 今天上漲近 1%，以 517 元作收，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、大立光 (3008-TW) 等也表現有撐，不過，市場聚焦聯準會最新利率決策會議，外資縮手觀望，部分電子權值股走弱，日月光投控 (3711-TW) 重挫逾 2%，聯電 (2303-TW) 跌近 1%，瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 連袂收黑。

瑞銀集團出手併購瑞信，國際金融市場鬆一口氣，帶動台灣金融股反彈，國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW)、彰銀等均上漲超過 1%，但午盤過後，金融股漲勢逐漸收斂。

受全球燃料成本大漲影響，台電不勘虧損，宣布 4 月起電價平均調漲 11%，加上核二廠 2 號機已依法停止運轉，帶動電力相關概念股走勢，樂事綠能 (1529-TW) 連續第 2 天攻上漲停，達 29.75 元，台汽電 (8926-TW)、飛宏 (2457-TW) 盤中也大漲逾半根停板，太陽能、風力發電、儲能等族群均獲資金點火。

台股盤中出現十千金盛況，雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 受惠 AI 應用熱潮，雲端伺服器可望迎來新一波成長動能，今天續獲買盤青睞，最高衝上 1030 元，叩關千元大關，可惜收盤沒能守住，以 990 元作收，千金股世芯 - KY(3661-TW) 同步勁揚逾 3%，而祥碩 (5269-TW)、創意 (3443-TW) 等賣壓都偏重。