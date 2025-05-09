台積電4月營收3495億元月增22.2% 飆出單月新高

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由於近期 新台幣 大幅升值，今日約莫徘徊在 30.3 元，與當初預估的比較基準 32.5 元，升值近 7%，外界也關注其營收與獲利表現。台積電先前已回應，目前並未有任何修正第二季與全年展望的規畫，將持續關注匯率變化，

業界指出，以 4 月平均匯率 32.17 元計算，也同樣較先前財測預估的 32.5 元低，不過，台積電 4 月營收仍已達第 2 季財測低標的 38%，遠優於市場預期，象徵整體營收強勁的成長動能，彌補部分匯率帶來的壓力。