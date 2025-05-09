台積電4月營收3495億元月增22.2% 飆出單月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-09 13:54
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公告 4 月營收，達新台幣 3,495 億 6,700 萬元，月增 22.2%，年增 48.1%，累計前 4 月營收新台幣 1 兆 1,888 億 2,100 萬元，年增 43.5%；受惠 AI 晶片需求熱絡，加上客戶積極備貨，推升台積電 4 月營收逆勢高飛，創下單月新高。
台積電預估，第二季美元營收 284-292 億美元，季增中位數 13%、年增中位數 38%，以美元兌新台幣 32.5 元推算，第二季營收為新台幣 9230-9490 億元，季增 10-13%，年增 37-41%。
由於近期新台幣大幅升值，今日約莫徘徊在 30.3 元，與當初預估的比較基準 32.5 元，升值近 7%，外界也關注其營收與獲利表現。台積電先前已回應，目前並未有任何修正第二季與全年展望的規畫，將持續關注匯率變化，
業界指出，以 4 月平均匯率 32.17 元計算，也同樣較先前財測預估的 32.5 元低，不過，台積電 4 月營收仍已達第 2 季財測低標的 38%，遠優於市場預期，象徵整體營收強勁的成長動能，彌補部分匯率帶來的壓力。
台積電也預計，美元對新台幣每貶值 1%，會造成公司營益率下降 0.4 個百分點。
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