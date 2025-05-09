老師能休教師節了！三讀通過國定假日再+5 最快從9/28開始放

在場外有勞動團體抗議聲下，立法院場內今（９）日上午也上演朝野表決攻防戰，國民黨力推「還假於民」將紀念日及節日實施條例草案排入議程。藍白人數挾人數優勢，立法院長韓國瑜最終落槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，宣布 5 月 1 日勞動節、9 月 28 日教師節、10 月 25 日台灣光復節、12 月 25 日行憲紀念日、小年夜將全民放假，最快第一個還給「全民」的假是 9 月 28 日教師節。