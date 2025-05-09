老師能休教師節了！三讀通過國定假日再+5 最快從9/28開始放
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-09 15:24
在場外有勞動團體抗議聲下，立法院場內今（９）日上午也上演朝野表決攻防戰，國民黨力推「還假於民」將紀念日及節日實施條例草案排入議程。藍白人數挾人數優勢，立法院長韓國瑜最終落槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，宣布 5 月 1 日勞動節、9 月 28 日教師節、10 月 25 日台灣光復節、12 月 25 日行憲紀念日、小年夜將全民放假，最快第一個還給「全民」的假是 9 月 28 日教師節。
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會 3 月 31 日審竣，國民黨立委、內政委員會召委牛煦庭先內部整合 5 天放假日，分別為 9 月 28 日孔子誕辰紀念日、10 月 25 日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12 月 25 日行憲紀念日、小年夜及 5 月 1 日勞動節全國放假。
由於可放假的國定假日，除了原先的元旦、和平紀念日、春節四天 (除夕、初一、初二、初三)、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日外，自今日起再增孔子誕辰紀念日、台灣光復曁金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節這 5 天，也改為全國放假。
依照三讀通過的條文，紀念日包括中華民國開國紀念日 1 月 1 日；和平紀念日 2 月 28 日；國父逝世紀念日 3 月 12 日；反侵略日 3 月 14 日；民族平等紀念日 3 月 21 日；革命先烈紀念日 3 月 29 日；言論自由日 4 月 7 日；原住民族抵抗日 6 月 26 日；解嚴紀念日 7 月 15 日；原住民族日 8 月 1 日；終戰紀念日 8 月 15 日；八二三紀念日 8 月 23 日；國家防災日 9 月 21 日；孔子誕辰紀念日 9 月 28 日；國慶日 10 月 10 日；台灣聯合國日 10 月 24 日；台灣光復曁金門古寧頭大捷紀念日 10 月 25 日；國父誕辰紀念日 11 月 12 日；行憲紀念日 12 月 25 日；全國客家日 12 月 28 日。
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