摩根大通分析師：「明斯基時刻」發生機率升高

摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic 周一 (20 日) 表示，在央行對抗通膨之際，銀行倒閉、市場動盪和經濟不確定性持續，都讓金融市場進入「明斯基時刻」(Minsky Moment) 的機率升高。

「明斯基時刻」指市場在經歷一段繁榮後，資產價格因過度投機而膨脹，並在泡沫後價格一夕崩盤的時刻，象徵市場從繁榮邁向衰退的轉折點。在此情況下，任何事件都可能迫使投資人變賣資產，以換取現金償付貸款，導致崩盤。

過去一周以來，投資人見證美國銀行數起紓困事件和金融市場動盪，也看到瑞士信貸 (Credit Suisse) 殞落，歐洲央行 (ECB) 再次升息 2 碼 (50 個基點)。下一個關鍵事件是聯準會 (Fed) 決策，將需在銀行危機和高通膨之間仔細權衡。

Kolanovic 說，Fed 將面臨艱難的決定，而且可能已經走上不歸路，經濟軟著陸看起來已經不太可能發生，「飛機陷入混亂 (因市場缺乏信心)，引擎即將熄火 (指銀行信貸將枯竭)。」

他的團隊說：「即使央行成功遏制危機蔓延，信用條件很可能因為來自市場和監管機關的壓力，而快速收緊。」

摩根大通預測 Fed 本周將升息 1 碼，並警告投資人對風險資產保持謹慎。他們重申，今年第 1 季將是美股全年高點，但是投資人還是可以趁市場動盪把握潛在的反彈並賣出。

資產配置方面，Kolanovic 建議減碼價值股，並且保持防禦性布局。

他說：「上述預測的根據是債券殖利率將下滑，而採購經理人指數 (PMI) 反彈可能將告終。之前的貨幣政策緊縮效應將開始全面顯現，一些正面力量 (例如疫情期間的存款緩衝、企業的定價能力等) 已經開始消退。」

他還指出，美國信貸市場基本面開始出現裂痕，而歐元區的信用利差將持續擴大，除非政策大幅干預。

在歷史上，信用利差擴大通常是美元走強的時期，安全的貨幣如美元、瑞士法郎、日元面對高 Beta 值 (即風險係數較高) 的貨幣都會升值。

大宗商品方面，Kolanovic 認為原油基本面大致未變動，因此現階段保持目標價預測，同時，金融壓力和大環境不確定應，將提高對黃金和白銀的避險需求。

儘管美股去年慘遭拋售，Kolanovic 一直是最大力唱多的分析師之一，他去年對標普 500 指數的目標價為 4800 點，最後證實比實際水準高出 25%。在那之後，他開始降低預期，今年目標價為 4200 點，仍比周一收盤水準高出約 6.3%。