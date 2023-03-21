〈美股盤後〉第一共和銀行續崩 瑞信ADR腰斬 道瓊收高逾380點

瑞銀 (UBS) 出手收購瑞士信貸 (Credit Suisse)、六大央行聯手提升流動性後，美股週一 (20 日) 回暖走高，美債殖利率攀升。

地區銀行股自過去一週的鉅額虧損中反彈，不過，第一共和銀行遭信評機構標普 (S&P Global) 二度調降評等後，該股收盤創歷史新低。瑞信 AT1 (應急可轉債) 債券淪為壁紙，瑞信 ADR 股價腰斬。

四大指數收盤齊揚，道瓊指數上漲超過 380 點，標準普爾 500 指數升近 0.9%，那斯達克綜合指數微升近 0.4%，費城半導體指數收紅超過 1%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開會議前夕，高盛週一表示，由於銀行業系統的壓力，預計聯準會本週不會升息。然而，前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週一受訪時指出，儘管銀行業突然出現諸多問題，但他預期聯準會量化緊縮 (QT) 將會持續。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測升息 1 碼可能性超過 75% ，暫停升息的機率近 25%。

在瑞士央行撮合下，瑞士最大銀行瑞銀集團 (UBS) 上週日 (19 日) 同意以 32.6 億美元收購擁有 167 年歷史的瑞信，瑞信規模 173 億美元的 AT1 債券資產將被完全減記、淪為壁紙。

為避免全球金融出現進一步動盪，聯準會、加拿大、英國、日本、歐洲等六大央行宣布，自週一起提高美元換匯的操作頻率，把提供美元交易的頻率從每週增加到每天，提升美元流動性。

美財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾發布共同聲明稱，美國銀行系統的資本和流動性強勁，金融系統也具有韌性。

歐洲央行總裁拉加德週一重申將密切關注市場動態，即官員們將根據需要採取行動應對通膨和銀行系統面臨的威脅。

外傳摩根大通執行長戴蒙為首的一些大型投行執行長正在討論如何安排一項投資，增加第一共和銀行資本，從而提振人們對金融系統的信心。

中國領導人習近平週一前往俄羅斯進行國是訪問，預計將和俄羅斯總統普丁將就烏克蘭問題舉行會談，加深中俄關係。習近平會前指出，他相信訪問一定會取得豐碩成果，為中俄關係「注入新的動力」，他還支持普丁明年連任俄國總統。

日本首相岸田文雄週一抵達印度訪問，他宣布一項針對自由開放印太地區的廣泛新計畫，承諾最晚 2030 年前提供 750 億美元的投資，以在從產業到防災等領域，針對該地區經濟體提供援助。

美股週一 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體收高，能源、材料和工業板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 下 跌 1.25%；Meta (META-US) 上漲 1.12%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.58%。

道瓊成分股以 Honeywell 領漲。Honeywell (HON-US) 上漲 2.84%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.48%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.47%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.23%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.18%。

費半成分股普遍收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.68%；AMD (AMD-US) 下跌 1.05%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.17%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.90%；美光 (MU-US) 上漲 1.73%。

台股 ADR 集體走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.17%。

企業新聞

不到一週內，信評機構標普上週日再度調降第一共和銀行的信評，從 BB + 降至 B+，並警告 11 家銀行的 300 億美元銀彈救援可能不夠，第一共和銀行 (FRC-US) 週一股價下殺 47.11% 至每股 12.18 美元，創下歷史新低。

瑞信 ADR (CS-US) 血崩 52.99% 至每股 0.94 美元。瑞信被瑞銀收購後，AT1 債券淪為壁紙，外媒傳出 PIMCO 是瑞信 AT1 債券最大持有人。此外，金管會主委黃天牧稱，初步了解台灣金融業並未踩雷。

知名企業亞馬遜今年初才宣布將裁員 1.8 萬人，週一再宣布裁員逾 9000 人，預計未來數週內執行，亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 1.25% 至每股 97.71 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55% 至每股 157.40 美元。研調機構 Counterpoint 指出，2022 年，高階智慧型手機將佔全球智慧型手機營收的一半以上，而蘋果 2022 年擴大對高階智慧型手機市場的控制。

華爾街分析

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 稱：「週一次市場交易相對溫和，預計本週市場波動率將提增，在當前環境下，人們缺乏信心，這一觀點不僅適用於聯準會，也適用於銀行業壓力的演變。」

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示：「上週，市場出現了一種懲罰和一系列情緒，賣出和買入真的被誇大了。人們消化發生的事件，這是最初恐懼所在，儘管矽谷銀行不是雷曼時刻。」

Kilburg 表示：「接下來的 48 小時至關重要，看聯準會是否手下留情，市場將不得不真正直面度過這個情緒化的過程，如果聯準會暫停升息，要麼是因爲他們真的很擔心金融市場，要麼是他們只是害怕未來不確定性。」

FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 研判：「預計聯準會將升息 1 碼，終點利率更高。升息 2 碼是魯莽的舉措，但暫停升息就意味，銀行危機取代對抗通膨的戰爭。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主