大摩空頭分析師：銀行業危機表明美股熊市進入最後階段 過程恐怕是痛苦的

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，近期銀行業面臨的壓力，可能標誌著美股熊市進入最後階段，但是過程恐怕會是痛苦且「惡性」的。

Wilson 在去年正確預測了股市的拋售和 10 月份的反彈。Wilson 說，由於聯邦聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管銀行受保存款，許多股票投資人都在問這是否是另一種形式的量化寬鬆，並值得追逐風險。但他認為，事實並非如此，這代表著熊市進入最後階段。

Wilson 說，在股票風險溢價從目前的 230 個基點攀升至 400 個基點之前，標準普爾 500 指數都將持續缺乏吸引力。

「熊的最後一個階段可能是惡性的。股票風險溢價飆升導致股價急劇下跌，個人的投資組合恐怕很難預防或對抗。」Wilson 說。

近期銀行業危機加劇了人們對全球金融體系健康狀況的擔憂，並使得市場動盪。投資者持續在評估瑞銀集團同意收購瑞士信貸的影響，並關注週三的 Fed 利決議。

Wilson 表示：「這正是熊市結束的方式，一種不可預見的催化劑，事後看來將是迫使市場參與者承認一直擺在他們面前的事。」

Wilson 認為，銀行業的動盪應該會導致投資者關注在信貸條件緊縮的情況下不斷惡化的經濟成長前景。「過去一周發生的事件意味著信貸可得性正在下降，將是最終將讓市場參與者相信獲利預期過高的催化劑。」他也說，信貸緊縮的風險已經大增。

Wilson 預計，隨著財報季的臨近，分析師將大幅下調企業獲利預期，而企業也將大幅下調前景預測。他建議投資在防禦性、低貝塔係數 (beta) 的產業和股票，同時警告不要認為大型科技股不受經濟成長擔憂所影響。