第一共和銀行股價直直落 傳小摩執行長帶頭制定新援助計畫

華爾街日報（WSJ）周一（20 日）援引知情人士消息報導，以摩根大通執行長戴蒙為首的一些華爾街大行執行長再討論如何安排一項投資，增加第一共和銀行（First Republic Bank）的資本，從而提振人們對金融系統的信心。在他們的初步討論中，這些大銀行自己投資第一共和銀行是一種選擇。

據悉，上述大行的計畫可能涉及將部分或全部大行提供的 300 億美元存款轉化為資本注入，此外，外部注資和第一共和銀行出售自身也是一些正在考慮的選擇。知情人士表示，戴蒙上周與美國監管機構一起領導支援第一共和銀行的行動。

傳出上述消息當天，第一共和銀行股價延續上周五暴跌態勢，周一盤中股價一度跌至每股 11.52 美元，日內跌幅近 50%，因股價波動過大，盤中觸發熔斷暫停交易。截稿前，第一共和銀行 (FRC-US) 股價下跌 34.06%，每股暫報 15.19 美元。

有媒體評論表示，多家大行提供 300 億美元存款對幣一共和銀行的救助能力備受質疑。

上周四多家華爾街大行宣布合計注入 300 億美元存款，有媒體指出，第一共和銀行之所以求助華爾街而未選擇美國聯準會（Fed）推出的新融資工具銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program, BTFP），原因是該行持有的長期市政債券不屬於合格抵押品。該行要化解危機有多種選擇，包括多種形式的融資，被全面收購也是選項之一。

第一共和銀行上周五股價收跌逾 30%，全數回吐周四獲得救助當天的約 10% 收盤漲幅。當時有市場評論表示，大行注入存款只是短期解決方案，投資人並不滿意，新增存款可能避免儲戶擠兌，但沒有增加銀行股本，股東肯定認為身處險境。

當天曾有媒體表示，多家參與救助的大行考慮收購第一共和銀行，另外還有消息指出，第一共和銀行考慮增發股票籌資，也有可能考慮全部出售。

信評機構標普上周又用行動證明對第一共和銀行的質疑，四天內二度下調第一共和銀行信用評等，將該行之前剛已被降至垃圾級的評等進一步下調，從 BB + 降為 B+，並且警告還可能會下調該行評等。

標普認為，第一共和銀行上周可能面臨大量資金外流和很高的流動性壓力，反應該行需要更多存款、從 Fed 獲得更多借款，以及暫停普通股分紅。

標普指出，雖然 11 加大行注入存款應該可以緩解第一共和銀行近期的流動性壓力，但這種作法可能無法解決我們認為該行現在可能面臨的大量業務、流動性、資金和盈利能力的挑戰。