銀行業危機未完 第一共和成為新的壓力點 Fed本周會議是關鍵

儘管瑞銀集團 (UBS) 緊急收購瑞士信貸 (Credit Suisse)，全球六大央行聯手增加美元流動性，然而全球金融市場的危機尚未結束，美國監管機關聚焦區域銀行業者動態，投資人和策略師也正在觀望是否影響聯準會 (Fed) 本周會議。

在瑞士政府出手下，瑞信收購案在周日 (19 日) 倉促成交，同時，Fed 和全球五大央行聯手提高美元互換協議操作的頻率，以增強流動性，這些消息都讓投資人暫時放下一顆不安的心。

瑞信併購案宣布後，美國財長葉倫和 Fed 主席鮑爾表示歡迎，並發布聯合聲明試圖安撫投資人，表示「美國銀行體系的資本和流動性強見，美國金融體系保有韌性。」

在美國，第一共和銀行 (First Republic) 成為新的壓力點。該股股價 3 月迄今暴跌逾 80%，知情人士透露，客戶迄今共提領 700 億美元存款，接近總存款的 40%，但在華爾街 11 大銀行聯手挹注 300 億美元存款後，存款外流現象已經減緩。該行發言人周日也說，有良好能力能管理短期存款活動。

瑞信確定由瑞銀併購後，第一共和銀行成為銀行業新的壓力點。(圖: AFP)

第一共和銀行爭取到喘息時間，思考下一步怎麼走。主管機關在這個周末也相對安靜，可能是擔心在上周介入之後，過多過快的干預反而會被解讀為當局做的還不夠，反而讓市場更加騷動，或是讓有意收購該銀行的潛在買家打退堂鼓。

但由於第一共和銀行 (FRC-US) 上周五股價仍重挫，分析師警告救援行動並未修補資產負債表的漏洞，各界質疑該銀行能撐多久。信評機構標普全球 (S&P Global) 周日把第一共和的信評打入更深垃圾級，是四天內第二度下修，理由是 300 億美元注資可能無法解決問題。

分析師認為，第一共和銀行正面臨類似矽谷銀行 (SVB) 的處境，因此仍需募資或把公司賣掉，例如 Wedbush 分析師便說，任何收購交易都必須補足該銀行的 135 億美元資本缺口。

市場對第一共和及瑞信事件的反應，可能影響 Fed 本周決策會議，目前 Fed 正面臨金融穩定考驗和繼續宣示抗通膨之間的微妙平衡。

以下是分析師看法：

Yaderni Research 總裁 Ed Yarderni 說，當前的銀行業危機不會演變成全球金融危機，但如果導致廣泛的信貸緊縮，可能導致經濟衰退。他表示，如果 Fed 穩定銀行業危機的努力未奏效，經濟衰退機率將提高。

Fed 本周開會，面臨繼續升息以宣告抗通膨決心，或是因銀行業風暴而暫緩升息的思量。(圖: AFP)

Brown Brothers 全球匯率策略主管 Win Thin 說，瑞信併購案和全球央行的美元互換協議暫時讓市場穩定下來，但他認為，第一共和銀行和其他區域銀行的問題懸而未決，不能斷定一切已經撥雲見霧。

PGIM 固定收益共同投資長 Gregory Peters 表示，Fed 暫停升息可能是最適當的回應，如果升息，會顯得 Fed 對一切充耳不聞，但如果降息，又顯得太過可疑。

他說，全球央行正在關注蔓延風險，努力保持系統正常運作，如果沒有發生眾人以為的經濟衰退和通膨降溫，將徹底改變政策展望，以及 Fed 整個緊縮循環的軌跡。

然而 22V Research 資深執行董事 Gerard Macdonell 認為，Fed 若在周三暫停升息，可能會引發市場恐慌，甚至可能導致通膨壓力進一步攀升，以及更多的債市動盪。

Macdonell 說：「即使 Fed 只是暫停升息，而且不忘強調之後會繼續升息，還是無法讓人信服。目前也無法肯定，暫停升息是否就能解決銀行體系的麻煩。」

澳盛銀行集團 (ANZ)Sharon Zollber 和 David Croy 等分析師表示，央行正設法把貨幣政策和金融穩定的問題分開，但這理論上可行做起來卻很困難。過去的大量刺激政策帶來的不只通膨，如果金融情勢大幅收緊，將導致劇烈的通膨減緩以及硬著陸風險。