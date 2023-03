微軟利用OpenAI讓醫生更易於記錄病患病歷

微軟 (MSFT-US) 的語音識別子公司 Nuance Communications 周一 (20 日) 發布 Dragon Ambient eXperience (DAX) Express,這是一款由人工智慧 (AI) 驅動的醫療保健人員臨床筆記應用程式。

DAX Express 患者就診後幾秒鐘內自動生成臨床記錄草稿,可有效減輕臨床醫生的行政負擔。該技術由環境 A.I. 和 OpenAI 的最新模型 GPT-4 結合提供支援;環境 A.I. 從對話等非結構化數據中進行分析。

Nuance 醫療保健部門執行副總裁諾爾 (Diana Nole) 表示,該公司希望看到醫生「重拾執醫的樂趣」,這樣他們就可以照顧更多的病人。

她說,「我們的最終目標是減輕這種認知負擔,減少實際必須花在這些管理任務上的時間。」

微軟在 2021 年以約 160 億美元的價格收購 Nuance。該公司以銷售識別和轉錄醫生診間訪問、客戶服務電話和語音郵件中的語音的工具來賺錢。

DAX Express 則是補充了 Nuance 已在市場上提供的其他現有服務。

諾爾表示,這項技術將通過 Nuance 的 Dragon Medical One 語音識別應用程式執行,該軟體已被超過 55 萬名醫生使用。Dragon Medical One 是一款雲端工作助手,醫生可以使用聲音進行操作,使他們能夠主導臨床系統並快速取得患者資訊,DAX Express 生成的臨床筆記將出現在 Dragon Medical One 桌面上。

DAX Express 還建立在 Nuance 於 2020 年推出的原始 DAX 應用程式基礎上。DAX 將患者就診口頭紀錄轉化為臨床記錄,並經由人工審查流程發送,以確保其準確和高品質。這些筆記會在預約後 4 小時內出現在病歷中。

相較之下,DAX Express 可在幾秒鐘內就生成臨床記錄,以便醫生可以立即查看患者就診的自動病歷。