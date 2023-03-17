微軟掀辦公室革命 發表AI助手Microsoft 365 Copilot

微軟週四 (16 日) 發表 Dynamics 365 Copilot 人工智慧（AI） 應用服務，Copilot 和 ChatGPT 一樣是聊天機器人，可自動產生 E-mail、電商型錄及行銷電子報，宛如一名 AI 生產力助手，有望掀起辦公室革命。

微軟週四於 AI 發表會「Future of Work」中推出一款能夠用 AI 協作微軟各類軟體的內容產品 MicroSoft 365 Copilot。

Copilot 將 ChatGPT 技術引入到 Microsoft 365 中，利用 GPT-4 語言模型提供更快、更準確的內容生成，用於 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、Microsoft Viva、Power Platform 等，幫助企業自動產生 E-mail、電商型錄跟行銷電子報等。

微軟提到，大型語言模型 (LLM) 強大功能將業務數據和 Microsoft 365 應用相結合，幫助企業客戶釋放創造力，解鎖生產力，並升級各種技能。

微軟現代工作和商業應用副總 Jared Spataro 介紹，Copilot 與用戶一起工作，是一種全新的工作方式。

Spataro 承認 Copilot 可能提供不精準回答的傾向，但這屬於有用的錯，這可以給客戶一個不完美卻還可以讓客戶領先一步的點子。

另外微軟也介紹全新工具 Business Chat，應用於行事曆、Email、聊天紀錄等資料，協助給出摘要或擬訂計畫。

微軟稱，Microsoft 365 Copilot 具體上線時間和價格未定，目前已經在 20 名左右的客戶中進行測試，獲得必要的關鍵反饋，從而在模型擴展時進行改進。

微軟新內容產品發表後，微軟 (MSFT-US) 週四股價應聲竄高，喜漲 4.05% 至每股 276.20 美元。