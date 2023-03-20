〈財報〉中國消費者支出疲軟 拼多多上季營收不佳

中國電商平台拼多多周一（20 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於中國重新開放後的消費復甦依然不穩定，營收低於預期。利空消息影響拼多多開盤後股價一路走低，截至盤中挫逾 10%。

財報顯示，拼多多第四季（截至 12 月 31 日）營收成長 46% 至人民幣 398.2 億元（以下單位皆同），但低於 Refinitiv 數據顯示的 410.1 億元的預期，也較前一季的成長 65% 大幅回落。

歸屬普通股股東的淨利潤年增 42% 至 94.5 億元，但不及一季 105.9 億元，Non-GAAP 歸屬普通股股東的淨利 121.1 億元，年增 43.5%。拼多多上季 ADS 收益為 8.34 元，預期 7.55 元；研發支出 24.1 億元，低於預期的 31.1 億元。

2022 年全年，拼多多營收成長 39% 至 1,305.6 億元，歸屬普通股股東淨利為 315.381 元，年增 306%；Non-GAAP 歸屬普通股股東的淨利為 395.297 億元，年增 186%。

按業務劃分，第四季拼多多最核心的線上行銷服務和其他營收為 309.652 億元，年增 38%；交易服務收入為 87.966 億元，年增 86%；商品銷售營收為 5,820 萬元，年減 29%。

具體來看，核心廣告營收年增 38.1% 至 309.7 億元；核心交易傭金營收年增 86.4% 至 88 億元；核心廣告 + 傭金業務營收年增 46.5% 至 397.7 億元。這一增速雖然較前兩季略有遜色，但仍領跑目前已經發布財報的中概科技公司，可能仍將是四季度增速最快的中概科技公司。

從全年來看，拼多多線上行銷服務和其他收入為 1027.219 億元，年增 42%；交易服務收入為 276.265 億元，年增 95%；商品銷售收入為 2.092 億元，年減 97%。

值得注意的是，拼多多並未公布月度和年度活躍用戶數距，這是拼多多自去年第二季以來，連續第三季隱藏用戶數距。

而去年第一季數據顯示，拼多多平均月活躍用戶為 7.51 億，截至 2022 年 3 月 31 日的 12 個月期間，其活躍買家數量為 8.82 億。

拼多多董事長兼執行長陳磊在電話會議上向分析師表示，中國消費市場在該季表現「強勁的彈性」。他說：「該平台上日常必須需品的銷量顯示出穩步成長，同時消費者對高品質商品的需求也在成長，手機、美容化妝品和嬰兒用品等類別都有不錯的成長。」

根據數據公司 YipitData 的分析，天貓的總商品價值（扣除費用前的總銷售額）從去年 9 月的 300 萬美元增加到 1 月的 1.92 億美元。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 盤中股價下跌 10.99%，每股暫報 81.84 美元。