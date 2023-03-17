微軟深夜放大招 一鍵PPT 幾秒出表格 AI助手時代來了

還在為寫不出文案、做不出 PPT 苦惱嗎？今後上班族可能打幾個字就能完成這些工作了，因為人工智慧（AI）語言模型 GPT-4 會協助上班族搞定工作。

微軟 (MSFT-US) 在周四（16 日）發表運用 GPT-4 的新 AI 工具，名為「Microsoft 365 Copilot」，將適用於 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 等高人氣微軟商業軟體。

微軟並未說明 Copilot 何時上線，也未提及定價，而是說「接下來幾個月，我們將把 Copilot 引入所有生產力 App——Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 、Viva、Power Platform 等。」

微軟並表示，正在「與一小部分客戶共同測試 Copilot」，以便改進模型，未透露具體哪些客戶參與測試。

「Copilot」通常是指飛機上的副駕駛員，主要任務是在飛機飛行期間協助機長，微軟將該功能命名為 Copilot，可能是想表達用戶工作好幫手的特點。

微軟表示，Copilot 的功能，不僅僅是「將 OpenAI 的 ChatGPT 嵌入 Microsoft 365 中」，Copilot 與用戶一起工作，嵌入 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等應用程式（App）中，是「一種全新工作模式」。

若上班族有了 Copilot，可望在使用 Word 時更具創造力，在運用 Excel 時更具分析性，在使用 PowerPoint 時更具表達力，在運用 Outlook 時更具生產力，在團隊中也會更具協作性。

以前上班族動輒要花幾個小時整理資料、寫報告、做 PPT，現在 AI 把時間縮短到只要幾分鐘，甚至幾秒鐘。

Copilot 的功能包括以下幾點：

Word

在 Word 裡，用戶可以要求 Copilot 寫文章、改文字、做總結。

用戶只需做簡短提示，Copilot 就能擬出一篇初稿，甚至還可以幫用戶正確把握文章語氣，給出各種建議。語氣是專業、熱情，還是隨意，任君挑選。

PowerPoint

在 PPT 中，用戶向 Copilot 提出想法，它就自動做出一整套 PPT，自動設計好美觀頁面。

如果用戶有現成素材，那只要輕輕一點 Copilot，它就會根據用戶寫好的 Word，自己生成一份 PPT。

此外，用戶還可以一鍵濃縮冗長 PPT，並使用自然語言要求重新編排文本，甚至要求卡點完美的動畫時間。

Excel

在 Excel 中，Copilot 幾秒內就幫用戶生成清晰表格，並搞定任何數據處理，甚至根據這些數據即時生成各種數據透視表。

Outlook

在 Outlook 中，Copilot 可以幫用戶寫郵件，用戶起個頭，打個底，它就自動補完整，並潤稿。用戶也可以指定它寫什麼語氣的郵件，寫多少個字。此外，它還會自動幫用戶匯總電郵。

微軟高層坦承 Copilot 可能會提供不準確回答，但那是「有用的錯」（usefully wrong）。微軟現代工作和商業應用部門副總 Jared Spataro 說，Copilot 不會始終準確無誤，有時是對的，有時會出錯，「給你一個不完美但可讓你領先一步的點子」。

微軟高層認為，只要用戶意識到 Copilot 的回答可能有不符事實之處，就可以糾正不準確的地方，更快地發送電郵，或者完成幻燈片製作。比如，用戶想發電郵祝家人生日快樂，Copilot 可能搞錯家人生日日期，但 Copilot 還是有幫助。

Spataro 承認 Copilot 可能會出錯，但他強調 AI 工具只是為了給用戶提供幫助，而不是取代用戶。