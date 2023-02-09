微軟AI大戰威脅Google 可能是把雙面刃

矽谷人工智慧 (AI) 大戰熱鬧開打，微軟推出結合爆紅聊天機器人 ChatGPT 的搜尋引擎，霸主 Google 則開發出名為「Bard」的機器人應戰。專家分析，微軟靠這招成功贏得討論度，但不見得能取得最後的勝利，甚至對自己恐怕是把雙面刃。

ChatGPT 推出至今不到三個月掀起熱潮，瑞銀集團預估全球用戶突破 1 億人，是 Tiktok 達到此里程碑速度的三倍快，更是 Instagram 的十倍快。

曾投資 ChatGPT 的微軟 1 月加碼挹注 100 億美元，更在本周二 (7 日) 推出結合 ChatGPT 的新版 Bing 搜尋引擎和 Edge 瀏覽器，把對話式 AI 直接納入搜尋體驗，讓微軟在 ChatGPT 推出後的討論度更上一層樓。

Google 不甘示弱，本周除了發布自家對話式 AI 服務「Bard」以外，還舉行活動，宣布將把更多 AI 功能納入搜尋工具。

Google 和微軟在 AI 大戰正面對決。(圖: AFP)

微軟周二的聲明是向搜尋引擎霸主 Google 迄今發起最直接挑戰，而且非常直白，執行長納德拉 (Satya Nadella) 說：「我們希望為搜尋帶來很多有趣的創新，因為時候到了。」

微軟 (MSFT-US) 周二大漲逾 4%，周三盤初一度上漲 3.4%，帶動市值一度重返 2 兆美元大關，是去年 8 月以來首見，僅次於蘋果。

但由於 Google 的 Bard 出師不利、被揪出答題錯誤，引發人們對 AI 搜尋的疑慮，Alphbaet(GOOGL-US) 股價周三重挫 7%，微軟也受拖累，午盤翻黑，終場小跌 0.3%。

拳王 Google 面臨強敵

華爾街日報 (WSJ) 專欄作家 Dan Gallagher 表示，雖然微軟和 Google 都投資 AI 技術多年，但最近一系列活動讓 Google 看起來像在拳擊場中被打中要害、試圖重新站穩腳步的拳王。ChatGPT 爆棚的人氣，據傳逼得 Google 去年 12 月在內部發布「紅色警戒」。

Google 的擔心有其道理，Gallagher 指出，微軟擁有全球第二大雲端運算服務，在網路基礎建設方面與 Google 不相上下，而且，微軟也是蘋果 (AAPL-US) 之外，唯一坐擁現金超越 Google 的科技巨擘，一年的自由現金流量達 600 億美元。

更何況，微軟在搜尋業務方面耕耘已久，2009 年推出的 Bing 今年已經滿 14 歲。

微軟 (藍) 和 Google(灰) 的廣告營收，來源: WSJ

微軟的雙面刃

但從 Bing 推出後的發展，可以看出為何 Google 是個難以撼動的對手。Statecounter 統計顯示，Bing 的市占率從未超過 4%，Google 從 2009 年至今跌破 90% 的次數屈指可數，甚至被字典收錄為網路搜尋的同義詞。

Jefferies 分析師 Brent Thill 形容，微軟必須「有一把撬棍，才能撬開 Google 的廣告商。」

但 Gallagher 指出，這番成功可能為微軟帶來新的問題。微軟最近因為收購動視暴雪 (ATVI-US) 的交易，被英、美兩國的反壟斷主管機關盯上，疑慮主要圍繞於擔心未來 Sony PlayStation 玩家無法完整玩到熱門遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)。

假如微軟能從 Google 手中拿下可觀的搜尋引擎市場版圖，將使其原本在幾個關鍵科技領域原本就龐大的影響力更可觀，更別提微軟能從拓展數位廣告市場所獲得的額外收益。微軟想靠 AI 搜尋賺錢以前，可能要先考慮幫新版 Bing 多找幾位律師應付官司。

自 ChatGPT 推出以來，微軟股價已從去年 11 月底低谷反彈約 29%，今年來漲幅接近 15%，那斯達克 100 指數今年上漲 16%。被看好握有 AI 商機的輝達 (NVDA-US) 今年則狂飆 55%。