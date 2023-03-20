瑞信紓困未能平息危機蔓延擔憂 歐洲銀行股紛紛走跌

銀行類股和債券周一（20 日）大幅下跌，瑞銀集團（UBS Group）政府支持的收購瑞士信貸（Credit Suisse）對投資人造成的打擊，引發人們對全球銀行業健康狀況的擔憂。

瑞銀周一股價一度下跌 7%，原因是投資人擔心該起收購案的長期收益與瑞士銀行業的前景。瑞士曾被視為銀行業健康典範。

根據瑞士監管機構昨日制定的一攬子計畫，瑞銀將斥資 30 億瑞士法郎（合 32.3 億美元）收購擁有 167 年歷史的瑞士信貸集團，並承擔最多 54 億美元的損失。

瑞市議會社會民主黨（Social Democrats）領袖 Roger Nordmann 表示，這起收購給瑞士和瑞銀帶來巨大風險，並指責瑞信的領導高層應該對該行的失敗負責。他說：「發生的事情對瑞士的信譽來說是很可怕的。」

投資人關心的焦點現在已轉向瑞信部分債券持有人將遭受的巨大打擊，加劇對銀行業面臨的其他風險擔憂，包括危機蔓延和美國地區性銀行的脆弱狀況。

歐洲銀行股暴跌，主要銀行股指數下跌 2.3%。德國銀行業巨擘德意志銀行和德國商業銀行股價分別下跌 3.1% 和 3.3%，而法國巴黎銀行則下跌 3.7%。

此前，由於早期的樂觀情緒迅速消失，亞洲市場出現大量拋售。

晨星分析師 Johann Scholtz 表示，一個星期在金融市場上可能是很長的一段時間。一周前，瑞銀以 30 億瑞士法郎收購瑞信似乎是一筆很棒的交易，但現在情勢不這麼明朗了。他補充說，此次最收購最終應有利於瑞銀。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，歐洲銀行債務曝險的保險成本上升，瑞銀的信用違約交換（CDS）從 117 個基點擴大至 153 個基點。

全球央行的共同行動

投資人似乎沒有理會各大央行上周末做出提供美元流動性以穩定金融體系的承諾。

美國聯準會（Fed）表示，已加入加拿大、英國、日本、歐盟和瑞士央行行業，採取協調行動增強市場流動性，這是自新冠疫情最嚴重以來未見的全球應對措施。

本月初隨著矽谷銀行（SVB）和 Signature 銀行的倒閉，銀行業陷入困境，隨後是迄今陷入危機的最大銀行瑞士信貸。

值得注意的是，美國銀行業的問題仍在，儘管幾家大型銀行向第一共和銀行 (FRC-US) 注資 300 億美元，但銀行股仍承壓。標普全球信評機構昨日把該行的信評進一步下調至垃圾級，並表示注入存款可能無法解決其流動性問題。第一共和銀行周一盤前股價跌近 20%。

投資人重新調整風險

瑞銀與瑞信的聯姻得到政府的大規模擔保，有助避免發生自 2008 年雷曼兄弟倒閉以來規模最大的銀行業倒閉。

瑞士監管機構還決定，瑞士信貸名義價值 170 億美元的 AT1 債券將估值為零，這激怒一些債務持有人，他們認為自己會比股東得到更好的保護。AT1 債券俗稱「可可債」（Coco Bonds，Contingent Convertible Bonds，也就是應急可轉債） 的一種。

Tradeweb 的數據顯示，德意志銀行、滙豐銀行、瑞銀集團和法國巴黎銀行等其他歐洲銀行發行的 AT1 債券價格下跌 0.1 至 0.12 美元。

安聯顧問 Mohamed El-Erian 表示：「都認為這些債券是在遵守某些規則，然而這些債券的處理方式非常令人費解。投資人正在重新調整他們認為的風險所在。」

留給瑞銀的難題

收購瑞信的交易將使瑞銀成為瑞士唯一一家全球性銀行，同時瑞士經濟將更依賴一家銀行。瑞信周一在亞洲的主要辦事處銀行業務似乎一切正常。瑞信在新加坡和香港設有大型辦事處，兩地的金融當局分別表示，該行的業務並沒有中斷。

然而，周一上午抵達香港和新加坡工作的瑞信員工對財源和保留業務感到擔憂。瑞銀執行長 Ralph Hamers 表示，仍有許多細節需要解決。

他說：「我知道肯定還有一些問題我們無法回答。我了解，我甚至想為此道歉。」