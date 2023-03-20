鉅亨投資雷達》瑞銀收購瑞信，問題全都解決？

訊息快遞：

瑞士央行宣布支持瑞士銀行收購瑞士信貸，除了將提供大量流動性援助外，還可獲得聯邦政府違約擔保支持，看起來受傷較重的只有股東與銀行補充一級資本金債券持有人（Additional Tier 1）。瑞士銀行正式收購瑞士信貸後，是否等於近期由矽谷銀行倒閉帶來的危機落幕？未來還有什麼要注意的嗎？

鉅亨買基金觀點：

1. 瑞士信貸與矽谷銀行有點像，又大不一樣

瑞士信貸存款從 2022 年第一季的 3,986 億瑞士法郎，一路降至 2022 年第四季的 2,332 億瑞士法郎，矽谷銀行同期則是由 1,981 億美元降至 1,731 億美元。儘管兩者同樣都在聯準會快速升高利率時，經歷大量存款流失，但流失理由卻大不相同，矽谷銀行是因為存款戶高度集中於美國新創公司，高利率衝擊這些公司股價與前景，才導致存款持續降低；瑞士信貸則是因為先前涉入幫毒梟、人口販賣等罪犯洗錢，加上內控機制失靈而讓客戶失去信心。

2. 兩個巧合事件本來就不會引起系統性金融危機

假設聯準會沒有如此快速的升息，矽谷銀行根本不會出問題，但瑞士信貸卻依然難逃存款大量流失與被收購的命運。「鉅亨買基金」認為雖然同樣是數間銀行出問題，但共同原因只有高利率環境與本應很安全的資產價格暫時受影響（美國長天期公債受到升息而損失慘重，但只要持有至到期就不會賠錢，與當初金融海嘯時的次級房貸完全不一樣），至於之後的銀行擠兌只是受到媒體販售恐懼的產物。如今聯準會除了正常的貼現窗口外，還推出銀行定期融資計畫與針對幾個已開發國家央行的常設美元流動性互換協定，加上美國政府也在考慮全面提高存款保險上限，由矽谷銀行與瑞士信貸連鎖引發金融海嘯的機率非常低。

3. 銀行底層資產狀況才是關注重點

雖然我們不認為矽谷銀行與瑞信會引起系統性金融風險，但也不代表市場完全沒有風險。因為存款大量流失，矽谷銀行被迫在利率升高時出售暫時虧損的美國公債與 MBS，但遇到問題優先賣的一定是價格較高的好資產，剩下還沒賣的非政府贊助企業保證的 CMO 跟 MBS 才是最危險的（去年第四季金額為 578 億美元）。如果美國政府成功穩住大眾信心，且中小型銀行存款流失問題獲得解決，那大家就不需要急著賣出這類資產並嘗試優化資產負債表，金融業與美國經濟也可喘口氣。

投資策略：資產配置超級重要

今天要把通膨打下來就需要某些人失去消費力，而維持更高利率的目的也正是如此，聯準會自己也在先前的研究報告中解釋過，為何殖利率曲線倒掛會限制銀行的放款能力，並進而減少消費與投資。由於擔憂引發系統性金融風險，此次聯準會快速出手拯救大家，但下次出問題的可能是問題沒這麼嚴重的產業，仍建議投資人以高品質債券為資產配置核心，度過短期可能有的震盪。

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