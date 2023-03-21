標普調降瑞銀信評展望至負向 稱併購瑞信有重大執行風險

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 周一 (20 日) 將瑞銀集團 (UBS) 的信用評等展望調降至「負向」(negative)，預料對瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資銀行的業務整合，將為瑞銀帶來重大執行風險。

標普周一確認瑞銀的發行信用評等為「A-」，這是在瑞銀宣布將以 30 億瑞郎 (約 32.5 億美元) 收購瑞信後所做出的決定。

標普於聲明表示：「我們相信瑞銀管理層將謹慎執行業務整合，這筆交易提供非常大的財務緩衝，加上瑞士央行提供大量流動性，我們認為有充分緩衝能有效限制新出現的風險。」

瑞士政府承諾為瑞銀所接管的資產提供 90 億瑞郎，幫助吸收瑞銀接管瑞信資產時可能承擔的潛在損失，而減記價值 160 億瑞郎的額外一級資本 (AT1) 債券，將有助於強化合併後實體的核心股權基礎。

然而，考量到瑞信的規模、疲弱的信用狀況，以及關閉投行業務的複雜性，標普擔心，合併後實體恐面臨競爭力下滑或是無法實現財務目標的前景，因為重組或訴訟成本可能會很高。

在基準情境下，標普預估合併後實體將出現客戶流失的情況，尤其是在財富管理和銀行業務，因為這兩方面具有大量客戶重疊的狀況。