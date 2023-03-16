盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.8%報1100.0元，成交3,671張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.8%，16日09:11報1100.0元，成交3,671張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲2.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.98%。台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+244 張
  • 外資買賣超：+233 張
  • 投信買賣超：+78 張
  • 自營商買賣超：-67 張
  • 融資增減：+8 張
  • 融券增減：+24 張

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