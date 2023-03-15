〈世芯法說〉去年EPS 25.69元創新高 擬配息12.86元

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW)今 (15) 日召開法說會，並公布去 (2022) 年第四季財報，受惠客戶晶片進入量產高峰，稅後純益 5.14 億元，創下單季新高，每股稅後純益 7.16 元，累計全年稅後純益達 18.34 億元，每股稅後純益 25.69 元，也締造新猷。

世芯 - KY 董事會同步通過股利分派案，每股擬配發 12.86 元現金股利，配發率約 50%，預計共發出 9.27 億元的現金。

世芯 - KY 去年第四季營收 45.82 億元，季增 29.02%，年增 84.39%，毛利率 27.5%，季減 4.35 個百分點，年減 6.47 個百分點，營益率 13.68%，季減 2.3 個百分點，年減 2.96 個百分點，稅後純益 5.14 億元，季增 15.94%，年增 45.61%，每股稅後純益 7.16 元。

世芯 - KY 去年全年營收 137.25 億元，年增 31.62%，毛利率 32.27%，年減 1.89 個百分點，營益率 16.84%，年減 0.69 個百分點，稅後純益 18.34 億元，年增 23.09%，每股稅後純益 25.69 元。

世芯 - KY 去年因高階 ABF 載板供應受限，影響北美客戶 AI 晶片出貨，整體營收低於管理層預期，不過全年營收與獲利仍續創歷史新高。