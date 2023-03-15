創意、保瑞漲停，錯殺帶來超跌，長榮股息殖利率40%，股價卻爆量收跌，專家：操作面注意這個重點

美國 2 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率 6% 符合市場預期，FedWatch 顯示 3 月 Fed 升息 1 碼的機率超過 80%，美國的銀行風暴目前已經得到控制，市場下跌是因為信心不足的問題趨緩。

週三台股盤中大漲百點，櫃買指數漲幅超過 1.3%，盤面上以中小型股票走勢較強，盤面的人氣焦點股 IP 矽智財創意 (3443-TW) 盤中一度漲停，創意因中國客戶被美國列入實體清單，拖累股價錯殺，反而帶來低點，其他相關 IP 個股，世芯 - KY(3661-TW)重返千金，M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW) 也都有 5% 以上的漲幅，都是資金與人氣集中的個股。

今天股民討論度最高的議題，是長榮擬配發 70 元現金股利，40% 高殖利率卻是爆量收跌，摩爾投顧陳昆仁分析師分析，配息多寡，和公司營運現況無直接相關，高殖利率，不等於高報酬率，且配息只是將錢從左邊口袋換到右邊口袋，完全填息，才是賺到殖利率，而且現金股息超過 2 萬元還會有二代健保補充保費需扣繳，陳昆仁分析師提醒，不要看到宣告發放高現金股息，就盲目跟從買進。

新台幣小幅升值 2 分，觀察法人籌碼，外資賣超 69.59 億元、投信買超 26.45 億元，連續 18 個交易日買超，自營商賣超 48.6 億，三大法人集中市場合計賣超 91.74 億，成交量 2428 億，指數留上影線，短線逢壓震盪。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出，台股另外的人氣指標族群在 IC 設計，例如前股王矽力 - KY(6415-TW)、重返千金的譜瑞 - KY(4966-TW)，政策受惠生技醫療股保瑞 (6472-TW )，股價漲停收盤創新高，也是另一次錯殺後還公道，解封相關股的王品 (2727-TW)、綠電儲能的中興電 (1513-TW)，拉回月線守穩，也都是該族群具的指標性的領頭個股，投資人可以留意領頭股拉回守穩後的進場點。

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