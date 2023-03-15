盤中速報 - 皇翔(2545)股價大漲至48.65元，漲幅達7.04%

皇翔(2545-TW)15日13:00股價上漲3.2元，報48.65元，漲幅7.04%，成交1,634張。
皇翔(2545-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
近5日股價下跌2.26%，台灣加權指數下跌3.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-217 張
- 外資買賣超：-358 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+141 張
- 融資增減：+62 張
- 融券增減：-3 張
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