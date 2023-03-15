鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.87元，其中最高估值2.21元，最低估值1.71元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.21
|2.37
|最低值
|1.71
|1.75
|平均值
|1.9
|2.06
|中位數
|1.87
|2.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|570,376,293.39
|612,843,757.8
|最低值
|554,765,498.79
|562,439,409.29
|平均值
|560,772,052.38
|586,821,794.54
|中位數
|557,402,000
|584,742,432.5
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。