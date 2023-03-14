〈英業達法說〉今年資本支出維持約2億美元 去年每股擬配息1.5元

電子大廠英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開法說會，財務長游進寶表示，今 (2023) 年資本支出將維持穩健，估落在 2 億美元上下水準，同時董事會也通過去年股利分派，每股擬配發 1.5 元現金股利，配發率約 88%，若以今日收盤價 27.15 元計算，現金殖利率約 5.52%，今年度股東會則預計在 6 月 13 日召開。

英業達集團含英華達在內，近期積極擴充越南產能，以因應美系智能家居產品新訂單，據悉，英業達今年資本支出除越南外，也將應用在墨西哥、歐洲捷克等地擴充所需。

英華達總經理何代水就表示，雖然過去幾年營運受到疫情、美中貿易戰影響，但團隊仍在艱苦的環境下，近期已將越南廠準備好，目前看到客戶對越南廠、馬來西亞廠都有增加訂單的意願，認為今年以英華達來說，營運一定會優於去年。

另外，法人也關心媒體報導品牌大廠戴爾 (DELL-US) 要求供應鏈將輸美產品移出中國製造，英業達管理層則回應，公司接收到的訊息是並沒有要離開中國製造，而是品牌廠希望供應鏈能考慮有另一個生產基地當作備援。

至於困擾供應鏈的庫存問題，英業達去年底庫存水準降至 510.05 億元，較前一季大減 242.13 億元、季減約 32.19%，游進寶指出，庫存降低並非一蹴可及，英業達認為去年底數字並非目標值，仍有降低空間，估本季底庫存可望回到合理水平，也強調未來將配合產品需求規劃，持續將存貨周轉天數從目前約 40 天，降至 40 天以下。