〈英業達法說〉今年三大產品線展望正向 新興事業逐年翻倍成長

電子大廠英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望今年，總經理巫永財表示，產業首季展望普遍保守，但看好第二季後可望逐季回溫，與去年營運趨勢相同，全年而言，維持筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線業務都將成長的展望，也預告未來 2-3 年車載、醫療、5G 應用等新興事業將以每年 2 倍的速度成長。

巫永財表示，第一季還沒結束，但英業達希望整體營運不要下滑太多，全年則維持年初展望，認為今年營收仍將優於去年，雖然預期首季營運表現將較低，但第二季可望回升、並在第三季攀峰，第四季則稍微回落，整體營運趨勢將與去年相當。

巫永財說，今年個人電腦事業、英華達智慧裝置都將成長，伺服器雖然首季動能放緩，但第二季、第三季能見度可望提高，英業達伺服器事業群總經理蔡枝安則補充，目前伺服器庫存水準已達健康正常水準，估今年上下半年營收比重也將維持過往 45:55 水準。

法人也關注英業達在 AI 伺服器布局狀況，蔡枝安說，目前推算有用到 AI 伺服器的產品比重約 10-15%，預期未來比重將持續增加但對營運貢獻相對有限，至於中國浪潮 (Inspur) 遭列入美國貿易黑名單，則強調還在觀察後續狀況，不排除有機會再爭取到一些市占。

產品營收比重方面，英業達去年第四季個人電腦、伺服器則營收約 94%，其中，個人電腦占約 50-55%、伺服器也超過 4 成水準，至於智慧裝置則占約 6%，而近年積極布局的車載、醫療、5G 應用貢獻則仍不顯著。