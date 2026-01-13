鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至235元，幅度約18.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由198元上修至235元，調升幅度18.69%。其中最高估值300元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀1位。
南亞科(2408-TW)今(12日)收盤價為239元。近5日股價上漲14.9%，相關半導體業近5日上漲1.78%，集中市場加權指數上漲1.54%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
