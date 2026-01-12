鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中興電(1513-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元下修至7.92元，其中最高估值8.25元，最低估值7.61元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.25)
|12.18
|15.69
|最低值
|7.61(7.61)
|8.7
|9.75
|平均值
|7.95(8)
|9.5
|12.13
|中位數
|7.92(8.1)
|9.05
|10.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,844,000
|33,804,000
|40,406,000
|最低值
|27,447,000
|30,113,000
|32,303,000
|平均值
|28,092,610
|31,773,060
|36,122,400
|中位數
|28,173,000
|31,825,000
|35,658,190
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.33
|3.25
|5.21
|4.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,609,456
|22,144,872
|18,546,885
|18,024,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇