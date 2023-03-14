營業利益率改善計畫可行 GE HealthCare成華爾街新寵

自美國奇異公司 (GE-US) 剝離出來、價值數十億美元的新醫療保健授權許可業務 GE HealthCare (GEHC-US) ，正成為華爾街寵兒。

Evercore ISI 分析師 Vijay Kumar 周一 (13 日) 開始追蹤 GE HealthCare，將其股票評為「買進」，目標價 90 美元。

Kumar 認同該公司管理層提高營業利益率的計畫，相信該計畫可讓 2022 年不到 16% 的營業利益率提升至高達 20% 的水準，未來幾年 GE HealthCare 每年營益率將可提高約 0.5 至 1 個百分點。

GE HealthCare 現行股價的本益比約 23 (即 2023 年預估收益的 23 倍)，雖然本益比高於市場，但 GE HealthCare 預計未來 3 年收益率年化成長率平均約 15%，部分原因是營業利潤率改善。

分析師看漲的新呼聲有助於推升股價。在矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 遭關閉後，iShares 美國地區銀行 ETF (IAT-US) 狂跌 14.42%，美股大震盪之際，GE HealthCare 周一仍上漲 1.69%，收每股 76.24 美元，盤中達 52 周高點，今年迄今的漲幅來到 30% 以上。

GE HealthCare 今年於 1 月 4 日自奇異公司分拆出來，但股票自去年 12 月中旬開始按發行時間進行交易。

GE HealthCare 預測 2023 年產生 190 億美元以上的銷售額，但該公司對華爾街來說仍是新公司，目前各家分析師正加大力度追蹤涵蓋該公司。

根據 FactSet，3 位分析師正在關注該公司並發布評級與目標價，3 人均給予買進評級，且目標價均為 90 美元，意味著 100% 的買進評級比率。

S&P 500 成分股的買進評級比率為 58%，但 S&P 500 成分股平均都有 10 多名分析師 S&P 500 成分股，最終 GE HealthCare 應該也會有同樣多的分析師涵蓋分析。