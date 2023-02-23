FTC未及時反對 亞馬遜完成收購初級醫療保健商One Medical

在清除監管機構障礙後，亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (22 日) 表示，已完成 39 億美元收購初級醫療保健商 One Medical 的交易。

為深耕醫療保健領域，並大幅改善醫療保健體驗，亞馬遜去年 7 月同意收購 One Medical。亞馬遜長期以來一直有進軍醫療保健領域的雄心壯志，2018 年以 7.5 億美元收購線上藥店 PillPack，爾後推出自家慢性病視訊診所，也為 Prime 會員提供處方津貼。

透過該交易，亞馬遜可接觸 One Medical 在 26 個市場、200 多個實體診所，以及大約 81.5 萬名會員。

根據亞馬遜，無論是否是 Prime 會員，One Medical 美國用戶頭一年會員費用將從 199 美元降至 144 美元。

此次收購是執行長賈西 (Andy Jassy) 於 2021 年 7 月接替創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以來宣布的第一筆重大交易。賈西已表態將醫療保健視為主要擴張領域，目前已到該領域轉變的時機，「客戶想要且應可得到更好的服務，這是 One Medical 十多年來一直在努力和創新的目標。」

聯邦貿易委員會 (FTC) 過去幾個月一直在對該收購進行深入審查，一直到 FTC 未在最後期限發起阻止該交易的行動，亞馬遜才宣布完成收購。然而，雖然 FTC 不能再拖延合併，但他們仍在調查，並可能在晚些時候採取法律行動。但在兩家業務已正式合併後，再行拆分在實務意義上更加困難。

FTC 官員證實，他們對該交易仍有具體擔憂。