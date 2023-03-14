Evercore：市場金融壓力堪比1987年 美股恐再探去年10月低點

Evercore ISI 常務董事 Julian Emanuel 認為，如今美國金融市場面臨的壓力勘比 1987 年股災，他預期市場將會再度測試去年 10 月低點。

Emanuel 表示，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示可能會在 22 日利率會議上降息 2 碼 ( 50 個基點) 後的 24 小時內，在銀行體系就出現這種壓力，說明經濟環境的不確定性有多嚴重。

Emanuel 強調上週五矽谷銀行倒閉後 2 年期美國公債殖利率暴跌和 1987 年的驚人相似。他指出，2 年期公債殖利率僅 3 天內就從 5.08% 的高點跌至近期的 3.99%，是有史以來最快下跌速度，只有 1987 年能夠與之相比。

Emanuel 認為，目前市場還有更多問題隱而未見，特別是如果 Fed 持續升息的話。「如果我們所看到的是緊縮效果的第一槍，美國經濟將陷入衰退。」他預測經濟將會溫和衰退，美股將重新測試去年 10 月低點。

Emanuel 維持他在去年 12 月設定的標準普爾 500 指數今年年底目標價 4,150 點，較週一收盤價約有 8% 上漲空間。

摩根大通交易部門日前就曾警告，如果標普跌破關鍵技術支撐點 200 日移動均線，追隨趨勢的量化交易員，可能被迫拋售規模高達 500 億美元的股票。

摩根士丹利大空頭威爾森 (Michael Wilson) 等市場策略師也在近期警告，美股在 3 月面臨企業業績欠佳和估值偏高帶來的壓力。

另外，有些跡象顯示市場或許開始留意分析師對股市的警告，投資人對股票的情緒變得更加悲觀。