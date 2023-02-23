美股盤前：亞馬遜以39億美元收購One Medical，正式成為醫療保健供應商!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 24 分)：

■ 道瓊指數：上漲 113 點，漲幅 0.34% 至 33192。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 108.25，漲幅 0.89% 至 1220.75。

■ 標普 500 指數：上漲 21.25，漲幅 0.53% 至 4020.25。

【今日總經數據】美國初領失業救濟金人數、美國 EIA 原油庫存變化、美國 Q4 GDP 成長率。(延伸閱讀：MSCI 調整有什麼影響？MSCI 成分股有哪些、2 月 24 日尾盤生效！)

二、美股盤前關注重點

1. 輝達 Nvidia 公布季報：繪圖晶片大廠輝達 (NVDA.US) 昨日公布季報，上季度營收達 60.1 億美元 (QOQ +2%；YOY -21%)；毛利率達 66.1%，EPS 為 0.88 美元，整體季報表現亮眼，優於市場預期。

從細項來看，除資料中心以外，遊戲、專業視覺化，車用和崁入式皆恢復增漲；資料中心雖季度下滑 6%，但維持年增漲 11%。2024 財年第一季度展望方面，資料中心業務進入後疫情時代，將穩定增長。而遊戲業務將逐步恢復。預估第一季度營收將為 63.7~66.3 億 (QOQ +5.3~9.6%；YOY -20%~23.1%)，毛利率預估為 66~67%，優於市場預期，導致昨日輝達盤後大漲 8.89%，留意今日開盤有機會向上跳空。

2. 美俄緊張情緒升溫：對昨日普丁表示將暫停美俄之間的《新削減戰略武器條約》，對此昨拜登指俄羅斯暫停履行《新削減戰略武器條約》為重大錯誤。此外，昨拜登拜訪北約 9 個東歐成員國時表示，北約第 5 條是美國做出的神聖承諾，美國會保衛北約成員的每一片土地。

昨俄羅斯總統普丁於克里姆林宮接見中國外交官王毅，王毅表示，近期過繼情勢確實嚴峻複雜，但中俄關係穩如泰山，經得起考驗。此外，近期中國領導人習近平將訪俄，普丁也準備與習近平會面。

3. 蘋果在檢驗血糖功能取得進展：據消息人士表示，蘋果 (AAPL.US) 在檢測血糖功能取得重大進展，未來有望將此功能導入 Apple Watch，預期血糖檢測系統的晶片將由台積電 (TSM.US) 製造。

4. Meta Platforms 再計劃新一輪裁員：據《華盛頓郵報》的報導，臉書母公司 Meta Platforms 正在計劃新一輪的裁員，可能將再有數千名員工受影響；去年 Meta 為了應對不斷攀升的成本和疲軟的廣告市場，因而大舉解雇 13% 員工，超過 11,000 名員工受影響。

對此次的裁員消息，Meta 並未做說明，但此前祖克伯曾於本月告訴投資者，去年的裁員為 Meta 關注效率的開始，而不是結束；且將致力於扁平化組織架構，並取消一些中階管理層人員；先前發言人安迪斯也在一系列推文中引述祖克伯的聲明，暗示更多的裁員正在進行中。

5. 亞馬遜正式成為醫療保健供應商：亞馬遜 (AMZN.US) 在完成以 39 億美元的價格收購 One Medical 交易後，正式成為醫療保健供應商，One Medical 為一家初級醫療保健供應商，擁有 200 多家實體一聲辦公室以及約 815,000 名 One Medical 會員。

亞馬遜過去一直不斷的在更深入醫療保健領域，先是在 2018 年收購了 PillPack，利用收購該公司推出了內部藥房服務，在 2019 年為員工推出了基於應用程序的健康服務，後來此服務又提供給其他公司。2021 年亞馬遜推出了用於醫療保健的 Alexa，如今再併購 One Medical，亞馬遜將可再擴大提供遠程醫療服務，並獲得醫院系統的寶貴聯繫。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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