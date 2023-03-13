盤中速報 - 富鼎(8261)急跌-2.33%報105.5元，成交390張

富鼎(8261-TW)近5分K跌速2.33%，13日09:12報105.5元，成交390張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價下跌1.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.52%。台灣加權指數下跌0.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+330 張
- 外資買賣超：+391 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-61 張
- 融資增減：-342 張
- 融券增減：-838 張
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AI優化後報酬率
+36.11%
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原投組報酬率
+28.17%
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投組標的成分
40%
2457
20%
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20%
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