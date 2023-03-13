盤中速報 - 益航(2601)急跌-2.04%報9.62元，成交1,193張

益航(2601-TW)近5分K跌速2.04%，13日09:12報9.62元，成交1,193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益航(2601-TW)近5日股價下跌3.88%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.81%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,146 張
  • 外資買賣超：+940 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+206 張
  • 融資增減：-2,255 張
  • 融券增減：-395 張

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