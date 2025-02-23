低軌衛星2035年市值上看1080億美元 台網通廠分食大餅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-23 11:00

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高盛證券近期發布外資圈首篇低軌衛星（LEO）產業報告，指出隨著軍用、民用通訊需求激增，全球將在未來五年發射 7 萬顆衛星，為目前 7,000 顆的十倍。預估該市場規模將從 2024 年的 150 億美元，大幅成長至 2035 年的 1,080 億美元，台網通廠可望受惠於此波成長契機。

高盛指出，低軌衛星發展仍面臨延遲、成本、頻寬及太空碎片等挑戰，其中太空碎片問題最可能優先解決，而延遲則是最大挑戰，不過，未來五年中國大陸就將發射 5.3 萬顆衛星，足以支撐供應鏈的營收大幅擴張。

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高盛預計 2030 年進入 6G 時代後，低軌衛星將成為標準服務，2025 至 2027 年網絡部署的年複合成長率可達 49%。