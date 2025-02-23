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低軌衛星2035年市值上看1080億美元 台網通廠分食大餅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-23 11:00

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低軌衛星2035年市值上看1080億美元 台網通廠分食宇宙大餅。(圖：shutterstock)

高盛證券近期發布外資圈首篇低軌衛星（LEO）產業報告，指出隨著軍用、民用通訊需求激增，全球將在未來五年發射 7 萬顆衛星，為目前 7,000 顆的十倍。預估該市場規模將從 2024 年的 150 億美元，大幅成長至 2035 年的 1,080 億美元，台網通廠可望受惠於此波成長契機。

高盛指出，低軌衛星發展仍面臨延遲、成本、頻寬及太空碎片等挑戰，其中太空碎片問題最可能優先解決，而延遲則是最大挑戰，不過，未來五年中國大陸就將發射 5.3 萬顆衛星，足以支撐供應鏈的營收大幅擴張。


高盛預計 2030 年進入 6G 時代後，低軌衛星將成為標準服務，2025 至 2027 年網絡部署的年複合成長率可達 49%。

台灣網通大廠中，啟碁 (6285-TW) 受惠於衛星營運商擴大布局，主要供應用戶端設備，包含電源供應器、天線與路由器等。美系外資預估今年第一季營收將年增 8%，並上調目標價至 193 元。

台揚 (2314-TW) 則成功切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，低軌衛星收發器已出貨數萬套，2025 年將進一步擴大產品線至使用者終端。

射頻元件廠耀登 (3138-TW) 目前地面接收設備整合驗證工作進展順利，相關設備預計 2025 年上半年完成驗證，未來將用於軍警消防等應用領域並拓展國際市場，預期低軌衛星業務將成為重要成長動能。

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台揚耀登啓碁網通低軌衛星高盛

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