【新台股龍捲風】盤勢背離驚驚漲 德微、台半、華孚、康舒接棒演出！ 態勢形成肯定有下一檔

VIX+0.65%，美股震盪，市場等待美國 Fed 主席鮑爾談話，台股日 KD 黃金交叉，但只要一拉高就會出現高檔背離，而台幣也貶，這裡散戶根本不敢追，演變成主力拉貨盤，籌碼相對集中，但卻猜不到主力何時下車，操作面上就是【防守設好●往上看】避免錯過大波段主流股，目前加權日 KD 周 KD 月 KD 仍黃金交叉，還是多，只是要拉回買！盤勢結構變化快，若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG: https://t.me/imoney168

散裝航運: 裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)、慧洋 (2637-TW)、台航 (2617-TW) 也連飆 2 周，恭喜所有有收看永誠投顧徐照興分析師的所有讀者們，但請大家留意，今日雖報價續漲，但只剩台航 (2617-TW) 續攻，沒有的人不需去追了，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/TBD9g0viK50

​盤面結構:

先前提到: 長榮航太 (2645-TW) 及龍德造船 (6753-TW) 的題材當然就是與軍工及航太有關，誰將最飆? 雷虎 (8033-TW) 分盤交易休息後，今換榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW) 過高，而晟田 (4541-TW) 拉尾盤，也可開始留意，而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) 持續漲停噴出，帶動的就是佳凌 (4976-TW)，毛玻璃的聯一光 (3441-TW) 也許可以留意了，而蘋果被高盛調高價格 (6 年來首次) 對誰有利? 想知道的跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

接者持續追蹤

台積電 (2330-TW) 今小跌 3 元收 516 元，預計 2 月和 3 月營收，可能會不太樂觀下，目前仍維持 490 元到 560 元區間震盪看法不變，要再像過去大漲 (370 到 545 的 47%) 有困難度，而台積電只要維持不大跌，中小型個股才有機會

【沒有庫存的】

矽智財持續看好，但操作若看得懂，肯定要高出低進先前提示，我們已先獲利調節，現在就等籌碼便安定再擇機進場

【消化庫存近尾聲的】

先前的面板驅動 IC 到現在的 PMIC: 力智 (6719-TW) 底行確立後，投信站在買方，股價我們買在黃金右腳，從 245 漲到 348 元，如先前所說逢高調節的人，壓回又可留意了，60ma 在 280 元，接近附近又可留意，包含同族群的 PMIC，矽力 (6415-TW)，茂達 (6138-TW) 也是一樣，若來到關鍵價格防守區，都可留意

再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，震盪就是機會，矽晶圓: 環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW) 都漲上來了

電動車概念股: 貿聯 (3665-TW)、華孚 (6235-TW)、順德 (2351-TW)、台半 (5425-TW)、德微 (3675-TW)、新唐 (4919-TW)，康舒 (6282-TW) 震盪就是機會，會輪流飆，而逢高我們有先調節一些，空出的資金，就是來回價差，有在觀察永誠投顧徐照興分析師文章的人，今天是不是台半 (5425-TW) 華孚 (6235-TW) 又大漲過高了，包含富鼎 (8261-TW) 光頡 (3624-TW) 都可留意

電子紙: 元太 (8069-TW) 回測上升 60MA，振曜 (6143-TW)，晶宏 (3141-TW) 震盪可留意

網通神準 (3558-TW) 過高儲能中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 過高，指標股一檔一檔衝高，沒跟到的人，可跟【被帶動】個股趕緊跟上來！

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險