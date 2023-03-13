盤中速報 - 友訊(2332)急跌-2.08%報16.6元，成交957張

友訊(2332-TW)近5分K跌速2.08%，13日09:12報16.6元，成交957張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友訊(2332-TW)近5日股價下跌3.42%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.66%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,290 張
- 外資買賣超：+4,272 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-982 張
- 融資增減：-309 張
- 融券增減：-123 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.68%
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原投組報酬率
+29.96%
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投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
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