富鼎去年Q4獲利探兩年新低 全年EPS 8.83元續創高

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 今 (21) 日公告去年第四季財報，受客戶需求降溫、價格下滑影響，稅後純益僅 0.84 億元，創下兩年來新低，每股稅後純益 0.43 元，不過累計全年仍高達 8.83 元，續創歷史新高。

富鼎董事會今日也通過去年盈餘分派案，每股擬配發 5 元現金股利，配發率 57%，依今日收盤價 113.5 元推算，殖利率約 4.41%，預計共發出 5.87 億元現金。

富鼎去年第四季營收 7.06 億元，季減 22.42%，年減 36.4%，毛利率 31.87%，季減 1.32 個百分點，年減 1.81 個百分點，營益率 12.32%，季減 10.69 個百分點，年減 10.37 個百分點，稅後純益 0.84 億元，季減 64.86%，年減 59.23%，每股稅後純益 0.43 元。

富鼎去年全年營收 39.11 億元，年減 6.96%，毛利率 35.75%，年增 6 個百分點，營益率 23.01%，年增 3.29 個百分點，稅後純益 9 億元，年增 37.84%，每股稅後純益 8.83 元。

展望今年，由於 PC 產業現階段持續疲軟，富鼎對今年營運展望也較保守，預期毛利率會受價格壓力往下修正，但看好與國創半導體合作，將強化公司在市場的競爭力。