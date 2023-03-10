美國2月非農就業新增31.1萬人遠超預期 但失業率攀升、薪資增速放緩

美國勞工部周五（10 日）公布 2 月非農就業新增人數報 31.1 萬，高於市場預期的 20.5 萬人，修正後前值為 50.4 萬人。不過當月失業率報 3.6% ，高於市場預期與前值 3.4% ，同時平均時薪增速有所放緩，這在聯準會（Fed）是否加快升息步調方面釋出憂喜參半的訊號。

2 月非農就業報告：

非農新增就業報 31.1 萬人，預期 20.5 萬人，修正後前值 50.4 萬人

失業率報 3.6%，預期 3.4%，前值 3.4%

平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6 小時，修正後前值 34.6 小時

平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.4%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

數據公布後，美股主要指數期貨走跌，道瓊指數期貨下跌 0.33%、標普 500 指數期貨跌 0.32%、那斯達克 100 指數期貨跌 0.03%。

投資者可能認為，這一報告將讓 Fed 在 3 月會議上升息 1 碼（25 個基點），而非市場此前多數預期的 2 碼（50 個基點）。芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在 3 月升息 2 碼的可能性為 49.8%，較稍早前的 80% 大幅下降。

(圖：芝商所)

美國 2 月非農新增就業人數 31.1 萬人，遠超過預期的 20.5 萬人，修正值為 50.4 萬人。2 月失業率為 3.6%，略高於預期和前值的 3.4%。

值得一提的是，去年 12 月非農新增就業從 26 萬下修到 23.9 萬，今年 1 月從 51.7 萬下修到 50.4 萬。經過這些修正後，去年 12 月和今年 1 月的新增就業合計比此前公布的數據低 3.4 萬人。

就業崗位增幅最大的是娛樂和休閒、零售、政府以及醫療部門，但在訊息、交通以及倉儲部門，就業人數出現下滑。