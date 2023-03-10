CNBC：矽谷銀行母公司SVB Financial籌資失敗後 正在談判出售

美媒 CNBC 周五（10 日）援引知情人士消息報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）母公司 SVB Financial 正在協商出售自身。消息人士表示，由於該行融資失敗，已聘請顧問研究潛在的出售。

大型金融機構正在考慮收購 SVB 的可能性。不過消息人士表示，目前存款流出的速度遠遠超過出售速度，這使得潛在買家很難對該行做出實際評估。

SVB Financial(SIVB-US) 周五盤前股價一度暴跌 68%，並於美東時間周五早上 8 點 30 分左右停牌，等待發布後續消息。該股昨日大跌 60%，拖累歐美銀行股指數集體重挫，也導致摩根大通、美國銀行、富國銀行和花旗集團等美國四大銀行市值蒸發 520 億美元。

圍繞矽谷銀行的恐慌始於本周三，當時其母公司 SVB Financial 宣布虧損 18 億美元，尋求透過出售普通股和優先股的組合來募資 22.5 億美元。

與此同時，市場對矽谷銀行的擔憂蔓延到其他金融機構。銀行同業 First Republic Bank(FRC-US) 股價在周五盤前跌逾 26%，而上述四大行跌幅較小，表現相對平穩。今日稍早，美國白宮經濟顧問 Ramamurti 表示，美國財政部正在監控矽谷銀行倒閉的連鎖風險。

矽谷銀行是一家替創投公司提供服務的主要銀行，該公司表示客戶燒錢是其尋求募集額外資金的原因之一。

然而不斷上升的利率、對經濟衰退的擔憂以及首次公開發行（IPO）市場的放緩，加大早期公司募集更多資金的難度。這顯然導致這些公司在 SVB 等銀行提取存款。

華爾街分析師表示，SVB 的問題似乎不太可能在整個銀行體系中廣泛蔓延。摩根士丹利在一份給客戶的報告中表示：「SVB 的問題非常特殊」。