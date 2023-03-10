比特幣重挫8% 跌破2萬元價位 24小時內市值蒸發700億美元

比特幣周五 (10 日) 跌破 20000 美元關卡，觸及近 2 個月低點。主因美股出現拋售，同時一家加密貨幣銀行宣告倒閉。

截至美東時間清晨 5:12 的 24 小時內，加密貨幣市場的市值蒸發超過 700 億美元。

根據 CoinDesk 數據，比特幣在美東時間清晨 5 點 11 分下跌近 8% 至 19900.28 美元；以太幣下跌超過 8% 至 1400.63 美元。

多種因素促使加密貨幣拋售。加密貨幣價格的走勢與美股密切相關，尤其是以科技股為主的納斯達克綜合指數；該指數周四 (9 日) 大跌。

Fed 主席鮑爾周二 (7 日) 表示，利率可能會高於預期並保持在較高水準。過去一年升息給股票等風險資產帶來壓力，尤其是加密貨幣。

日本加密貨幣公司 Bitbank 分析師長谷川裕也 (Yuya Hasegawa) 表示：「現在幾乎沒有買進比特幣的理由，因為市場已經充斥著負面情緒，不僅是針對加密貨幣業，而且還針對更全面的金融市場。」

另一個影響加密貨幣價格的主要因素是 Silvergate Capital (SI-US) 的倒閉；Silvergate Capital 是加密貨幣行業的主要貸款銀行，該行周三 (8 日) 表示正在結束業務並清算其銀行。

Silvergate 的倒閉是主要加密貨幣交易所 FTX 的倒閉繼續對加密業產生影響的另一個例子。FTX 是 Silvergate 的大客戶。

另外，SVB Financial Group (SIVB-US) 周三晚間表示，它以 18 億美元的損失出售價值 210 億美元的持股。SVB 是提供科技創業者融資的主要銀行。它提供傳統的銀行服務，同時也為科技項目提供資金，被認為是美國風險投資業的支柱。

出售資產之際，SVB 仍努力應對較弱的科技融資環境，因為風險投資客在宏觀經濟形勢疲軟和利率上升的情況下態度相對保守。

Silvergate 和 SVB 都將資金投入因 Fed 升息而貶值的美國國債。這些銀行被迫認賠賣出這些債券以支撐其資本狀況。

加密貨幣交易所 Luno 企業發展副總裁艾亞 (Vijay Ayyar) 指出：「總體來說，全球宏觀經濟和利率上升的結合，以及許多銀行可能不得不持有長期證券的風險，市場情緒似乎已經變得相當悲觀。」