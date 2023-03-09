美上周初領失業金人數躍升至21.1萬 創去年12月以來新高

美國勞工部周四（9 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，高於市場預期的 19.5 萬人，較前值 19 萬人增加 2.1 萬人，創去年 12 月以來新高。與此同時，上周續領失業金人數也攀升，數據表明吃緊的勞動力市場有所鬆動。

截至 3 月 4 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.1 萬人，高於市場預期的 19.5 萬人，較上周的 19 萬人增加 2.1 萬人，4 周移動平均值報 19.7 萬人。

截至 2 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 171.8 萬人，較上周修正後的 164.9 萬人增加 6.9 萬人，高於市場預期的 165.9 萬人，4 周移動平均值報 167.95 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管初領失業金人數激增，但就業市場依然強勁。本周公布的私營企業就業人數和職位空缺人數報告顯示，就業和工人的需求強勁。

聯準會（Fed）主席鮑爾本周在國會作證時表示，如果經濟數據強勁，央行可能會加速升息，儘管決策者尚未就 3 月的貨幣政策決議做出決定。

經濟學家認為，Fed 的升息幅度很大可能會取決於周五（10 日）的 2 月非農就業報告，他們預估新增就業人數將達到 22.5 萬人，失業率將維持在 50 年來低點，該報告有可能會讓 Fed 往更大的升息幅度傾斜。

初領失業金數據可能每周都不穩定，尤其是在節假日前後，而這些數據是在總統日附近公布。

專家看法

彭博經濟學家表示，初領失業金人數上升只是對未來兩個月情況的初步預期，在企業裁員公告激增後，申請失業金人數應該會大幅上升。越來越多公司顯然在替經紀放緩做準備，在裁員同時也在放緩招聘。

紐約高頻經濟美國首席分析師 Rubeela Farooqi 表示，目前尚不清楚上周申請失業金人數上升的趨勢是否意味著就業市場情勢轉變。不過隨著限制性的貨幣政策影響發揮作用，並在經濟中更廣泛蔓延，企業對工人的需求將有所緩解。但就目前而言，由於企業似乎在囤積工人，裁員率依然很低、就業成長強勁。