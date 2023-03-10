〈美股早盤〉美非農報告憂喜參半 主要指數開低

美國就業報告憂喜參半，未能讓投資人放心聯準會（Fed）是否會避免加快緊縮步調，美股主要指數周五（10 日）開低。另外，目前市場場焦點已轉向銀行業，交易員擔心銀行業破產規模擴大可能引起金融業動盪。

截稿前，道瓊工業指數跌近 180 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 150 點或 1.3%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 1.6%。

美國最新公布 2 月非農新增就業人數遠超預期，但失業攀升且薪資成長放緩，數據公布後標普 500 指數期貨抹去先前跌幅轉漲、美國公債殖利率和美元指數雙雙走跌。這份就業報告數據憂喜參半，未能讓投資人放心 Fed 是否會避免加快緊縮步調。

不過，市場焦點已轉向美國銀行業的消息面，日前大跌 60% 的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）暫時停牌，但風波正蔓延至其他金融公司。

根據美國勞工部公布數據，美國 2 月非農新增就業 31.1 萬人，遠超市場預期的 20.5 萬人，修正後前值為 50.4 萬人；當月失業率自 1 月的 3.4% 攀升至 3.6%，新增年增率下滑至 4.6%，略高於前值的 4.4%，但低於預期的 4.7%，按月來看成長 0.2%，低於預期與前值的 0.3%。

截至台北時間周五（10 日）22 時許：

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤下跌 2.98%，至每股 84.28 美元

甲骨文 (Oracle) 上季營收低於市場預期，主因是雲端需求成長沒有原本預估的強，反映企業為了因應經濟前景正在放緩 IT 支出，盤前股價跌逾 4%。

Gap(GPS-US) 早盤下跌 8.81%，至每股 10.56 美元

服飾製造商 Gap 最新財報顯示，由於全球景氣回落，消費者減少購買服飾等非民生必需品，上季營收遜於華爾街預期，虧損幅度也高於市場預期。盤前股價跌近 8%。

Roblox(RBLX-US) 早盤上漲 2.40%，至每股 40.90 美元

元宇宙概念股 Roblox 盤前漲逾 3%，華爾街券商 Jefferies 將 Roblox 股票評等從「持有」（Hold）上調至「買入」（Buy）。Jefferies 表示，Roblox 線上遊戲平台將繼續呈現強勁成長。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月非農新增就業報 31.1 萬人，預期 20.5 萬人，修正後前值 50.4 萬人

美國 2 月失業率報 3.6%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 2 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6 小時，修正後前值 34.6 小時

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.4%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

華爾街分析：

Sit Investment Associates 資深投組經理兼總裁 Bryce Doty 說：「就業數據讓擔心 Fed 升息 2 碼（50 個基點）的投資人大大鬆了一口氣。考慮到 Fed 主席鮑爾擔心薪資上漲會導致通膨，數據應該會平息這種擔憂。」

華爾街分析師 Michael Hartnett 表示，過去一年的升息並不是穩定的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）的前奏，經濟運行既不過熱也不過冷，而是「硬著陸和信貸事件」，這表明市場將迎來又一避險周。