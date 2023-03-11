路透：政治因素影響 ASML供應商擬在東南亞建廠

路透周五（10 日）援引兩名知情人士消息與一份文件報導，荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）的供應商考慮在東南亞而非不是在中國建廠，原因是北京政府和西方國家之間的政治關係緊張。

根據荷蘭布拉邦省投資發展局 (Brabant Development Agency, BOM) 的一份剪報，來自十幾家科技公司的高層將於下周出訪越南、馬來西亞和新加坡。

BOM 與 Brainport Industries 共同編寫的報告表示：「大多數公司加入是因為他們正考慮在越南或馬來西亞擴大 / 建立生產地點。」Brainport Industries 代表總部位於荷蘭愛因霍芬市（Eindhoven）附近的 200 家高科技製造公司。

有兩名知情人士向路透表示，這些可能的投資是一項更廣泛長期策略的一部分，目的是減少對中國的曝險。

此次代表團的十幾家公司幾乎都是艾司摩爾的承包商，艾司摩爾是台積電 (2330-TW)、三星和英特爾 (INTC-US) 等半導體製造商的全球頂級供應商之一。一些公司在中國設有生產設施。

據悉，此次出訪的公司包括 Neways、NTS、Bestronics、AAE BV、BKB Precision、HQ Group、KMWE Group、Sempro、Sioux Technologies 和 VDL ETG。

一名了解此次出訪行程的人士表示，其中一家公司正在與越南的合作夥伴就建廠進行深入談判，另一家公司也可能在越南投資。另一名知情人士還說，馬來西亞也是新投資的一個可能選項，因為一些公司在該國已經有設施。

艾司摩爾對上述報導拒絕回應置評請求。截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 盤中股價上漲 0.43%，每股暫報 607.33 美元。

在華府施壓後，荷蘭政府從未頒發艾司摩爾向中國銷售其最先進設備的許可證。美國正在尋求遏止中國自主製造先進運算晶片的能力，並減緩中國軍事進步。