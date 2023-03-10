美國銀行：投資人湧向現金 將美國貨幣基金資產推至歷史新高

美國銀行全球研究部周五 (10 日) 表示，由於短期利率飆升，促使投資人湧入現金，投資於美國貨幣市場基金的資產今年已達到 4.9 兆美元的歷史新高。

貨幣市場基金主要投資於高流動性的短期工具，例如現金和短期債務證券。

美國銀行表示，今年至今，投資人已將 1920 億美元投入現金，截至周三 (8 日) 的一周新增了 181 億美元。一周前投入現金的額度達 681 億美元，為 2020 年疫情最嚴重時期以來的最高金額。

市場對 Fed 進一步升息的預期推高了美國債券殖利率，也令貨幣市場基金更具吸引力。周二 (7 日) 6 個月期美國國庫券殖利率達到 5.34%，為 2006 年以來的最高水平。

至於其他資流向，報告指出，當周有 82 億美元資金流入債券基金，5 億美元資金流出股票型基金，400 萬美元資金流出黃金。

根據美國銀行的數據，日本股票基金出現 2018 年 4 月以來最大的資金流出量，達 30 億美元。雖然最近幾周日本股市一直受到外國投資人的青睞，但情況似乎出現了逆轉。

美國銀行還警告，全球利率的快速上升以及進一步升息的市場定價，已經產生了所謂的「3 月崩盤氛圍」。

該行在報告中指出，「引發政策恐慌和 Fed 結束緊縮政策以推動系統性去槓桿化事件的催化劑太多，投資人者必須當下立刻準備好將現金部署在新的主要資產組合中，因這些資產在高通膨時代表現出色。」

美國銀行表示，除非周五的美國 2 月就業數據疲軟，否則這些「氛圍」可能會更加惡化。

金融市場壓力的最新代表跡象是周四 (9 日) 和周五全球銀行股大幅下挫，因以新創科技企業為主要貸款對象的 Silicon Valley Bank，被迫籌集資金以支撐它的資產負債表。