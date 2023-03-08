〈美股早盤〉小非農超預期 投資人靜待鮑爾談話 主要指數平盤波動

最新「小非農」報告顯示美國就業市場仍然過熱，加劇市場對聯準會（Fed）需要在更長時間內維持緊縮貨幣政策的猜測，美股主要指數周三（8 日）平盤波動，投資人靜待 Fed 主席鮑爾稍晚的公開談話。

截稿前，道瓊工業指數跌近 12 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數漲近 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.01%，費城半導體指數漲近 1%。

美國周二最新公布數據顯示，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業人數增加 24.2 萬人，遠超市場預期的 20 萬人與修正後前值 11.9 萬人。該報告凸顯美國就業市場火熱，加劇 Fed 需要在更長時間內維持緊縮貨幣政策的猜測。Fed 主席鮑爾一直將薪資視為通膨頑強的因素之一。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，目前勞動力市場存在權衡取捨。雖然強勁的招聘對經濟與工人都有好處，但薪資成長幅度仍高，而適度的放緩不太可能推動短期內迅速降低通膨。

Fed 主席鮑爾昨發表鷹派言論後，市場注意力聚焦勞動力市場。持續火熱的就業數據將成為 Fed 再次升息兩碼（50 個基點）最有力的證據。

ADP 報告公布後，里奇蒙聯準銀行總裁巴金發表談話表示，高通膨意味著 Fed 仍有工作要做，就業市場一直具有彈性。

Fed 主席鮑爾稍晚將出席眾議院金融服務委員會作證，市場緊盯其公開談話。

截至台北時間周三（8 日）22 時許：

焦點個股：

西方石油公司 (OXY-US) 早盤上漲 3.4%，至每股 62.92 美元

證券申報文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油 (Occidental Petroleum)，使持股比重上升到約 22.2%。西方石油盤前股價漲逾 2%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.64%，至每股 182.75 美元

美國電動車製造商特斯拉盤前股價小跌近 1%，此前貝倫貝格銀行（Berenberg）將該股評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold）。該行表示在特斯拉今年火熱開局之後，「失望的空間減少了」。

WeWork(WE-US) 早盤上漲 3.07%，至每股 1.18 美元

共享辦公室公司「WeWork」被爆出正在與投資者談判，以重組公司逾 30 億美元的未償債務，並籌集更多現金。知情人士透露，房地產軟件供應商 Yardi 是考慮對 WeWork 進行新投資的投資者之一，預料投資者注入的資金，可使 WeWork 獲得至少幾年內維持運營。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ADP 就業人數報 24.2 萬，預期 20 萬，前值 11.9 萬

美國 1 月 JOLTs 職位空缺數預期 1,050 萬，前值 1,101.2 萬

華爾街分析：

摩根士丹利分析師 Mike Loewengart 表示，小非農就業數據反彈，替升息對就業市場降溫影響的辯論增加更多不確定性，周五的非農就業報告將能提供更清晰的勞動力市場住況全貌。目前所有跡象都表明，在 Fed 決定下次貨幣政策決議前，勞動力市場保持彈性。

華爾街大行高盛報告指出，Fed 可能在 3 月的貨幣政策會議上升息 2 碼（50 個基點），今年終點利率介在 5.5% 至 5.75% 區間。Fed 主席鮑爾昨表示，考慮到最近經濟成長狀況與通膨數據，終點利率可能會高於央行官員先前預期，而如果數據顯示需要加快收緊政策，Fed 也將準備加速升息步調。