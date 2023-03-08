天宇攜手優勝新能源 合作回收鋰電池落實循環經濟

儲能系統、鋰電池模組廠天宇 (8171-TW) 今 (8) 日宣布，已與優勝新能源簽訂鋰電池環保回收合作協議，達到資源循環零廢棄的終極目標，落實 ESG 、永續經營的企業宗旨。

隨著綠電需求、電動車成為主流，鋰電池需求量大幅增加，報廢舊電池處理問題也浮上檯面，歐盟在 2021 年 1 月便向 WTO 提出確保電池上市、使用前須符合產品永續性與安全性等要求，建議立法要求電池產品需要揭露碳足跡資訊，且 2027 年 1 月起，鈷、鋰、鎳電池各種活性材料皆須含有最低再生材料 4-20%。

天宇表示，考量到回收再利用的循環經濟原則，公司找到目前鋰電池回收技術最領先的優勝新能源，來完成循環經濟的最後一哩路。

目前國內的回收體系主要處理仍在機械破碎後販售到海外，環保署已積極期望企業能將資源物資在國內處理，優勝新能源成功開發鋰電池回收技術，並採用安全、低碳與環保的專利技術，成為鋰電池金屬再生料供應商。

天宇與優勝新能源皆為業界關鍵要角，雙方今日簽定合作備忘錄，未來將各自專長分工於整個電池產業鏈中，落實追求碳足跡、ESG 及循環經濟，朝著國際環保準則，一同與地球共生共好。

天宇 2020 年正式接獲美國客戶普威 (Powin) 訂單開始，目前出貨已超過 600MWh，加上苗栗、大園共 3GWh 兩大生產基地，無論產能規模及經驗已是國內首屈一指的大型儲能系統生產製造廠。

另外，天宇的電動巴士電池廠去年第三季起也開始量產，是成運汽車電動巴士獨家電池供應商，共同打造去中化符合國家政策的生產線，未來也一起攻打全球電巴市場，電池組需求量將是倍數成長。