美債殖利率曲線倒掛 42年來最嚴重 市場也忽略了縮表

在 Fed 主席鮑爾指出需要提高利率並可能加快升息步伐後，美國債市對即將到來的經濟衰退進行激進的定價，最可靠的指標 2 年期美債殖利率和 10 年期美債殖利率倒掛幅度達到驚人的 103.7 個基點。

這個殖利率曲線倒掛走勢是經濟學家密切追蹤的指標，倒掛 103.7 個基點是近 42 年來最高水平。上次出現這種程度的倒掛水平是在 1981 年 9 月 22 日，當時 2 年期美債和 10 年期美債殖利率倒掛達到 121.4 個基點，當時 Fed 主席沃克 (Paul Volcker) 將聯邦基金利率強升至 19%。

在鮑爾透露比預期更加鷹派的立場後，對利率最敏感的 2 年期美債殖利升破 5%，美元指數也大漲 1.2%。與此同時，根據 CME FedWatch Tool 數據，交易員將 3 月 22 日升息 50 基點的可能性從一天前的 31.4% 提高到 70.5%，並認為 Fed 基金利率在年底將達 5.5-5.75% 之間或以上的可能性越來越大。

Facet 投資主管格拉夫 (Tom Graff) 表示：「每當 Fed 變得更鷹派，美債殖利率曲線倒掛程度就越深；市場認為由於成長放緩或經濟衰退，Fed 稍後將會降息。市場仍然認為經濟衰退很可能發生，但不一定馬上就會發生。」

去年 4 月，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線首次出現倒掛。截至周二 (7 日)，美債殖利率曲線出現倒掛的組合共有 40 多個。2 年期和 10 年期美債殖利率倒掛，是被認為是少數幾個有足夠證據預測衰退的指標，一般來講有一年的落後反應。

格拉夫表示，「殖利率曲線倒掛作為一個指標的力量並沒有改變。每次放緩和每個周期都有點不同，所以它的表現方式也有點不同。但這個訊號一如既往地強大和準確。我認為經濟將在今年下半年實際出現放緩，但要到 2024 年才會陷入衰退。」

此外，在鮑爾關注升息的必要性之際，針對國會議員詢問利率是否是控制通膨的唯一工具，鮑爾只回答利率是主要工具，卻拒絕更詳細地討論量化緊縮過程，也就是縮減 Fed 8.34 兆美元的資產負債表。

量化緊縮一度被視為升息的補充作法。亞特蘭大 Fed 分行的經濟學家估計，3 年內減少 2.2 兆美元的名目美國國債，相當於升息 74 個基點。

但 XM 多種資產經紀公司資深投資分析師哈德吉奇里亞科斯 (Marios Hadjikyriacos) 表示，現在修補量化緊縮並加快這個流程將是「Fed 最不想打開的一個黑盒子。將過剩的流動性從系統中抽走，並更快地收緊金融條件，有助於更有效地傳遞貨幣立場。但『縮減恐慌』和 2019 年回購危機的傷痕，讓 Fed 官員對積極執行這項工具持謹慎態度。」

格拉夫也指出，去年英國債市危機也影響了 Fed 的想法，當時英國政府出人意料的大規模減稅方案引發騷亂，導致英國央行進行緊急干預。

他表示：「如果 Fed 對量化緊縮過於激進，可能會出現難以預料的結果。Fed 對此隻字不提，讓市場有點忘記了量化緊縮其實也是一種工具，不管是對是錯。」